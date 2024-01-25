Представители украинской киноиндустрии призвали соответствующие органы перераспределить нынешний бюджет ведомства, достигший рекордной суммы в 589,6 миллиона гривен, на нужды Вооруженных Сил.

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Украинские кинодеятели выразили недоверие Госкино

В своем письме кинодеятели выразили обвинения в "системном непрофессионализме Госкино, нечестной практике и неэффективной работе с международными партнерами".

Украинское кино, как и вся культура в целом, требует большого внимания и бюджетной поддержки для развития и репрезентации Украины, и является мощным элементом культурной дипломатии. К сожалению, годы некомпетентной и недобросовестной работы руководства Госкино убеждают нас, что выделенные средства будут использованы неэффективно и с многочисленными нарушениями,

– говорится в письме.

Кинодеятели также указали, что ведомство не имеет законных полномочий для проведения документирования военных преступлений. Подписанты считают, что рекордную сумму в 589,6 миллиона гривен, выделенную на Госкино, следует перераспределить на нужды защитников Украины.

Многие кинематографисты стали военнослужащими и нуждаются в адекватном обеспечении – от грелок для ног до дронов,

– написали в заявлении.

Представители призывают к подписанию письма

Пока письмо подписали 195 представителей кино и общественных организаций, в частности "Украинская Киноакадемия", "Вавилон 13", "Современное украинское кино СУК", "Украинская гильдия режиссеров", "Искусство кино", "86" и UMIND. Все желающие также могут присоединиться к подписанию.

Открытое письмо представителей украинского киносообщества Президенту Украины, Председателю Верховной Рады, Премьер-министру Украины можно прочитать и подписать здесь.