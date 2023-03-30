Лицо Саранскова в сериале СТБ должны были не узнать: его озвучивал другой украинский актер

Эмоции украинцев после скандала СТБ с сериалом "Последнее письмо любимого" до сих пор не утихают. Оказалось, что лицо Дмитрия Саранскова, которым заменили лицо российского актера Прохора Дубравина, зрители должны были не узнать.

Потому и озвучивал украинского актера в сериале другой актер. Речь идет о Романе Мацюте "Участковый с ДВРЗ", "Сувенир из Одессы", "Узкий мост".

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Дмитрия Саранскова в сериале СТБ "Последнее письмо любимого" озвучил Роман Мацюта

24 марта вышел трейлер нового сериала на СТБ под названием "Последнее письмо любимого", а его премьера должна была состояться 27 марта. Одну из главных ролей в этом проекте должен был сыграть российский актер Прохор Дубравин, открыто поддерживающий войну России против Украины.

Чтобы избежать скандала и обеспечить выпуск мелодрамы на телевидение (чего в результате не произошло – 24 Канал), авторы решили заменить лицо россиянина украинского актера Дмитрия Саранскова. Однако надежды на избегание скандала не справились.

В комментариях сообщения Петра Крылова, публично комментирующего ситуацию со скандалом вокруг СТБ, мы узнали, что российского актера Прохора Дубравина (в сериале СТБ он с лицом Дмитрия Саранскова – 24 Канал), озвучил Роман Мацюта.

Он даже прокомментировал: "Скажу коротко, в студии дубляжа я озвучил украинского актера Дмитрия Саранскова. По поводу дипфейков – вопрос к каналу". К тому же актер дополнил, что "хейт против Саранскова не поддерживает".



Дмитрия Сарансткова в сериале СТБ "Последнее письмо любимого" озвучил Роман Мацюта / Скриншот комментариев

Напомним, Дмитрий Сарансков после официального ответа телеканала СТБ прокомментировал свое участие в сериале. Он опубликовал видео в своих соцсетях, но впоследствии удалил. Украинский актер Петр Крылов отметил, что в начале скандала у Прохора Дубравина был комментарий Саранскова о том, что он был не в курсе. "То есть он сначала соврал, потом исчез, а потом вернулся и выбрал какую-то такую несусветную ху*ню, что мне даже трудно это комментировать".

Сообщение Крылова прокомментировала агент Саранскова Оксана Мартынюк. Она намекнула, что договоренность СТБ с актером должна была быть тайной и об этом никто не должен узнать. То есть лицо актера на российском актере зрители должны не узнать: "Вы даже не разобрались, что на самом деле было, а начали сплетничать и поливать его грязью! (...) Ему это рассказали по-другому".