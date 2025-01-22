"Кофе с кардамоном" и авторское право: как решается конфликт между Натальей Гурницкой и СТБ

"Кофе с кардамоном" – историческая драма, адаптированная по одноименной книге Натальи Гурницкой. Летом 2025 года начались съемки второго сезона сериала, однако писательница выразила возмущение относительно возможного нарушения ее авторских прав.

Первый сезон сериала полностью базировался на книге Натальи Гурницкой. За сценарий второго сезона отвечали Сергей Коротун, Ирина Громозда и Екатерина Маевская, и его основная цель – показать новые повороты истории, которые не являются прямой адаптацией второго романа Гурницкой.

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Скандал вокруг съемок 2 сезона сериала "Кофе с кардамоном"

Недавно в своих соцсетях главная актриса сериала Елена Лавренюк ответила на вопрос о съемках второго сезона без согласия автора. Елена отметила, что в соцсетях распространяется много ложной информации, и ей было очень неприятно узнать, что Наталья Гурницкая решила вести конфликт с создателями, а не работать совместно.



Елена Лавренюк о съемках "Кофе с кардамоном" / Скриншот

Наталья Гурницкая не осталась в стороне и отреагировала на комментарии Елены Лавренюк. Автор считает, что термин "совместно поработать" она и творческая команда понимают по-разному. По словам Гурницкой, команда искажает сюжет истории Анны и персонажей ее книг.

Им глубоко наплевать и они снимают то, что хочется именно им. Так же как безразлично и на то, что настоящее продолжение истории Анны-вдовы выдано мной еще в 2017 году и что в действующем соглашении отмечено, что это соглашение не касается продолжения истории Анны,

– говорит Гурницкая.

Автор утверждает, что в черновом варианте сценария она видела четкий перенос событий и персонажей из ее второй книги "Мелодия кофе в тональности надежды", что, по ее мнению, является неправомерной адаптацией ее труда.

А может создатели сериала так выражают сожаление по тому, что во втором сезоне я уже не делаю редактирование всех вариантов сценария, не прописываю язык персонажей, чтобы та была красивая и живая, и не консультирую по исторически-бытовым вопросам, как бесплатно это делала в первом сезоне? Откровенно скажу, что уже не хочется,

– пишет автор.

Гурницкая выразила желание решать все в правовом поле и призвала компанию ответить на ее официальный запрос предостережения относительно вероятного нарушения авторских прав.