После огласки в сети, проект закрыли и не будут снимать. А в Офисе Президента заявили, что не имели никакого отношения к приезду в Украину, творческим планам и деятельности господина Молочникова, передает 24 Канал.

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Офис президента прокомментировал скандал с Молочниковым

"Детектор медиа" обратилось в Офис Президента прокомментировать ситуацию с российским режиссером Александром Молочниковым. Все потому, что якобы в разговоре с украинским режиссером Иваном Сауткином, россиянин сказал, что имеет поддержку Офиса Президента Украины и получил пресскарты для себя и оператора для трехдневных съемок фильма "Ожидают" под Киевом.

Никаких "разрешений на съемки" Офис Президента не выдавал и не выдает,

– сообщили в пресс-службе ОП.

Также во время разговора с художником-постановщиком Иваном Левченко российский режиссер Александр Молочников выразил желание сотрудничать с ним. Ему Молочников отметил, что у съемочной группы есть аккредитация от Вооруженных Сил Украины, а также "договоренность", которые, по его словам, позволили показать сценарий первому лицу. Кроме того, Молочников отметил, что Елена Ковальская, руководитель Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики ОП, помогает съемочному процессу. Об обращении Молочникова в Ковальскую пресс-служба Офиса Президента Украины не ответила.

Начальник Управления по связям с общественностью ВСУ, полковник Богдан Сеник отметил "Детектору медиа", что Молочников не обращался к ним о съемках фильма об украинских детях из Бахмута и подавно не был аккредитован.

"Его нет у нас в базе. Он не был аккредитован и не обращался по поводу съемок фильма", — отметил Сеник.

Кто такой Александр Молочников Он является российским режиссером и актером, награжденным Владимиром Путиным в 2017 году за "заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". В 2022 году начал обучение на курсе режиссуры в Колумбийском университете. Имеет российское и американское гражданство. В начале войны вроде бы поддержал Украину и попросил прощения украинцев, но вскоре удалил свой пост. После переезда в США, ни разу не высказался по поводу российского вторжения, а его спектакли в России отменили.

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