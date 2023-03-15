Після розголосу в мережі проєкт закрили та не зніматимуть. А в Офісі Президента заявили, що не мали жодного відношення до приїзду в Україну, творчих планів і діяльності пана Молочнікова, передає 24 Канал.

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Офіс президента прокоментував скандал з Молочніковим

"Детектор медіа" звернулося до Офісу Президента прокоментувати ситуацію з російським режисером Олександром Молочніковим. Все через те, що нібито в розмові з українським режисером Іваном Сауткіном, росіянин сказав, що має підтримку Офісу Президента України та отримав прескарти для себе та оператора для триденних зйомок фільму "Чекають" під Києвом.

Жодних "дозволів на зйомки" Офіс Президента не видавав і не видає,

— повідомили у пресслужбі ОП.

Також під час розмови з художником-постановником Іваном Левченком, російський режисер Олександр Молочніков висловив бажання співпрацювати з ним. Йому Молочніков зазначив, що у знімальної групи є акредитація від Збройних Сил України, а також "домовленість", які, за його словами, дозволили показати сценарій першій особі. Крім того, Молочніков зазначив, що Олена Ковальська, керівниця Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики ОП, допомагає знімальному процесу. Про звернення Молочнікова до Ковальської пресслужба Офісу Президента України не відповіла.

Натомість начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ, полковник Богдан Сеник зазначив "Детектору медіа", що Молочніков не звертався до них щодо зйомок фільму про українських дітей із Бахмута і поготів не був акредитований.

"Його немає у нас в базі. Він не був акредитований і не звертався щодо зйомок фільму", — зазначив Сеник.

Хто такий Олександр Молочніков

Він є російським режисером та актором, який був нагороджений Володимиром Путіним у 2017 році за "заслуги у розвитку вітчизняної культури та мистецтва, багаторічну плідну діяльність". У 2022 році почав навчання на курсі режисури в Колумбійському університеті. Має російське та американське громадянства. На початку війни начебто підтримав Україну та попросив вибачення українців, але невдовзі видалив свій пост. Після переїзду до США, жодного разу не висловився щодо російського вторгнення, а його спектаклі в Росії скасували.

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