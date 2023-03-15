Про це повідомила українська кастинг-директорка Алла Самойленко у колонці, яка була опублікована на сайті LB.ua. Вона зазначила, що Молочніков намагався приховати своє походження, оскільки розумів, що його проєкт може викликати скандал, передає 24 Канал.

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Українська актриса Крістіна Урсуляк допомагала росіянину Молочнікову зняти фільм в Україні

Тому Урсуляк представила цей проєкт як ініціативу "Колумбійського університету". Крім того, батьки дітей, які прийшли на кастинг, не мали можливості ознайомитися зі сценарієм.

І оця готовність втягнути людей у свій проєкт через обман, не даючи можливості розуміння, куди вони йдуть і які можуть бути наслідки – це просто зворотний бік наративу про те, що "не все так однозначно, вы не понимаете, вы не все знаете". Чіткий маркер усіх "хороших русских" – це відсутність чутливості до моральної дилеми, непомітної для них, але очевидної для нас,

– наголосила Алла.

Втім, Алла Самойленко, коли прочитала сценарій, заявила, що перше, що прийшло їй на думку, була така картина: "Двоє маленьких хлопчиків, 5 і 7 років, стоять перед режисером, який говорить з відчутним московським акцентом, і слухають, як він ставить задачу, пояснює їм і батькам перипетії історії. Що саме діти мають робити, як мають відчувати себе".

"Я уявила, як ці маленькі діти, які ще не усвідомлюють себе, не вміють контролювати почуття, але слухаючи маму і дядю, намагаються догодити, зробити, щоб дорослі похвалили. Вони плачуть, переживаючи за нібито померлою мамою, а цей дядя, потираючи рученята, задоволено крякає, дивлячись у монітор, передчуваючи овації розчуленої фестивальної публіки", – сказала вона.

Скриншот допису Урсуляк / Фото видання "Телеграф"

За її словами, Олександр Молочніков усе ж таки брав до уваги цей контекст і усвідомлював, що його задум може викликати спротив. Адже організація зйомок відбувалася таємно, деталі були відомі невеликій кількості осіб.

Актриса Владислава Гаврилюк, яка привела своїх вихованців на кастинг, заявила у коментарі для "Телеграфу", що Урсуляк її обманула. За словами Гаврилюк, Урсуляк пізніше зізналася, що знала про те, хто насправді стоїть за проєктом, але не розповіла нікому, бо "організатори просили тримати це в таємниці".

Видання "Телеграф" опублікувало скріншот оголошення про кастинг, яке було на сторінці Урсуляк у фейсбуці. У ньому, власне, шукали хлопчиків для участі в проєкті "Колумбійського університету". Проте наразі ця публікація відсутня на сторінці актриси. У коментарі до редакції Урсуляк повідомила, що проєкт Молочнікова в Україні було закрито. Сам режисер не коментує цю ініціативу.

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Українська режисерка Ірина Цілик, яка одна із перших написала про цю брудну історію, заявила, що нічого гіршого немає за те, коли українці таким чином, мутно, співпрацюють з росіянами. А ще й самі ж допомагають приховувати інформацію. "Українська актриса, допомагає шукати акторів і локації для цього проєкту, але цнотливо пише про "американську команду" і "команду Колумбійського університету", хоча знає ім'я режисера, про що свідчить інший скрін. Ці пости вона вже видалила, на жаль", – написала Цілик.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо про те, що російський режисер Олександр Молочніков планує зняти фільм про дітей з Бахмута, які постраждали від війни. Минулого року він знімав серіал у Росії, а тепер живе в Нью-Йорку і має американський паспорт. Зйомки проєкту мали відбутися 16 – 17 – 18 березня.