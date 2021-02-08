HBO выпустит документальный сериал "Allen v. Farrow", который раскроет подробности скандала в семье Вуди Аллена и Мии Фэрроу.

Документальный сериал раскроет подробности конфликта между Алленом и семьей Фэрроу. На фоне скандала о сексуальном домогательстве семья раскололась на 2 лагеря.

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Подробности скандала:

После развода с Мией Фэрроу Вуди Аллен женился на их приемной дочери Сун-и Превен.

В начале 2020 года другая приемная дочь Аллена и Мии (Дилан) заявила, что в семилетнем возрасте пострадала от сексуальных домогательств со стороны отца.

Аллен отвергал все обвинения. Проверка правоохранительных органов ничего не дала. Как оказалось впоследствии, первые такие проверки начались еще 25 лет назад.

Старший брат Дилан Мозес стал на сторону отца. Он заявил, что это мать постоянно настраивала Дилан с целью внушить ей мысль о том, что ее отец к ней добивается.

Зато другой сын Алена и Мии, Ронан, встал на сторону сестры. К слову, этот тот самый журналист, который провел масштабное расследование о Харви Вайнштейне, поставив в его карьере жирную точку.

Что известно о документальном фильме "Allen v. Farrow"

Проект будет состоять из 4 серий. IndieWire пишет, что над созданием документального сериала работают режиссеры Кирби Дик и Эми Зиринг.

Они пообщались с членами семьи Аллена и Фэрроу, собрали архивные материалы, а также интервью с адвокатами и обвинителями. Кроме этого, создатели проекта проследили за изменением творчества режиссера под влиянием различных событий его личной жизни.

Сериал "Allen v. Farrow": смотреть тизер

Премьера сериала: