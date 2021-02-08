Скандал в семье Вуди Аллена: выйдет документальный сериал, который раскроет секреты семьи
HBO выпустит документальный сериал "Allen v. Farrow", который раскроет подробности скандала в семье Вуди Аллена и Мии Фэрроу.
Документальный сериал раскроет подробности конфликта между Алленом и семьей Фэрроу. На фоне скандала о сексуальном домогательстве семья раскололась на 2 лагеря.
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Подробности скандала:
- После развода с Мией Фэрроу Вуди Аллен женился на их приемной дочери Сун-и Превен.
- В начале 2020 года другая приемная дочь Аллена и Мии (Дилан) заявила, что в семилетнем возрасте пострадала от сексуальных домогательств со стороны отца.
- Аллен отвергал все обвинения. Проверка правоохранительных органов ничего не дала. Как оказалось впоследствии, первые такие проверки начались еще 25 лет назад.
- Старший брат Дилан Мозес стал на сторону отца. Он заявил, что это мать постоянно настраивала Дилан с целью внушить ей мысль о том, что ее отец к ней добивается.
- Зато другой сын Алена и Мии, Ронан, встал на сторону сестры. К слову, этот тот самый журналист, который провел масштабное расследование о Харви Вайнштейне, поставив в его карьере жирную точку.
Что известно о документальном фильме "Allen v. Farrow"
Проект будет состоять из 4 серий. IndieWire пишет, что над созданием документального сериала работают режиссеры Кирби Дик и Эми Зиринг.
Они пообщались с членами семьи Аллена и Фэрроу, собрали архивные материалы, а также интервью с адвокатами и обвинителями. Кроме этого, создатели проекта проследили за изменением творчества режиссера под влиянием различных событий его личной жизни.
Сериал "Allen v. Farrow": смотреть тизер
Премьера сериала:
Проект выйдет на HBO и HBO Max 21 февраля.
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