Вслед за Деппом: Мэрилина Мэнсона вырежут из сериалов из-за обвинений в насилии
Популярный американский музыкант Мэрилин Мэнсон потерял роль в сериале "Американские боги" и еще в нескольких проектах. Причиной этому стали обвинения в насилии и абьюзе от его бывшей девушки Эван Рейчел Вуд.
Источник: Deadline
Мэрилина Мэнсона удалят с третьего сезона "Американских богов". Выступление артиста, которое было запланировано в конце сезона, просто уберут из сюжета сериала.
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Представители телеканала Starz, которые работают над созданием сериала, заявили, что "Starz безоговорочно поддерживает всех жертв и пострадавших от жестокого обращения".
Из-за обвинений, выдвинутых против Мэрилина Мэнсона, мы решили убрать его выступление с эпизода, выход которого запланирован в конце этого сезона,
– заявил прес секретарь телеканала.
Такое же решение приняли в телеканале AMC. Они отказались демонстрировать эпизод сериала "Калейдоскоп ужасов" с участием артиста.
Почему Мэнсона обвиняют в насилии: коротко о скандале
- Актриса, звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рейчел Вуд заявила, что Мэнсон издевался над ней на протяжении многих лет.
- 33-летняя женщина рассказала, что ухаживать за ней он начал еще с тех пор, как она была подростком. "Мне промыли мозги и заставили подчиниться. Я жила в страхе возмездия, клеветы и шантажа", – заявила она.
- Как пишет издание Vanity Fair, после этого о абьюзе со стороны Мэрилина Мэнсона рассказали еще 4 женщины. Они поделились мучительными переживаниями и признались, что кроме запугивания и принуждений, он издевался сексуально и психологически.
Реакция Мэнсона
Сам Мэрилин Мэнсон свою вину отрицает. По его словам, все женщины, которые рассказали о насилии с его стороны, "искажают прошлое".
Очевидно, что мое искусство и моя жизнь уже давно стали магнитом для споров, но эти последние заявления о меня ужасным искажением реальности. Мои интимные отношения всегда были вполне договорены с партнерами-единомышленниками. Независимо от того, как и почему, другие сейчас решили исказить прошлое, это правда,
– заявил музыкант.
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