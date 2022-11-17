Скандал в Довженко-Центре: Каждан уходит с поста главы, кто ее заменит

Юлия Каждан, временно исполнявшая обязанности генерального директора Довженко-Центра, написала заявление об увольнении. Заявила, что "разочаровалась в культурном сообществе".

Каждан объяснила свое решение уйти с должности буллингом, унижением своей чести и достоинства, переходом на личности и, в частности, из-за угроз, которые, по ее словам, ей периодически поступают.

Госкино остановило реорганизацию Довженко-Центра – будут выбирать нового директора

Заметим, что работники Центра и активисты устроили акцию против ее назначения.

В связи с этим Госкино избрало нового временного исполняющего обязанности гендиректора Довженко-Центра. Им стал Андрей Алферов – режиссер, куратор, сотрудничавший с Довженко-Центром, кинокритик и член международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

Что не так с Каждан: главное о скандале

Госкино 2 ноября уволило Елену Гончарук с должности исполняющей обязанности генерального директора Довженко-Центра, а на ее место назначило Юлию Каждан.

Журналисты "Следствия.Инфо" выяснили, что предыдущая деятельность Каждан не связана с кино. Каждана занималась бухгалтерским учетом и предлагает консультации по гипнотерапии и психосоматике.

Эта информация вызвала резонанс в обществе и коллективе Центра. Сотрудники не согласились с назначением Госкино и не впустили Каждан в здание.

После этого в здание Довженко-Центра несколько раз с обысками приезжали правоохранители.

Обратите внимание! 12 ноября работники Довженко-центра устроили акцию "Движение волеизъявления" в знак протеста из-за смены руководства, которую там назвали "рейдерским захватом". Работники потребовали "убрать руки" от работы Центра.

А 15 ноября министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко сообщил, что после совещания с руководством Госкино, Довженко-Центра, представителями Офиса президента и депутатами было принято решение приостановить реорганизацию Довженко-Центра.