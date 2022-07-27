СТБ нарвался на критику: что известно о скандале из-за сериала "Любовь Веры" – реакция звёзд

СТБ попал в скандал из-за анонса и премьеры сериала "Любовь Веры" с российской актрисой в главной роли. Антонина Хижняк и Анна Кошмал отреагировали на поступок одного из украинских каналов.

25 июля на ютубе вышел первый эпизод мелодраматического сериала "Любовь Веры", сбивший с толку украинцев. Ведь известно, что главную роль в шоу сыграла актриса из россии Елена Шилова.

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Скандал вокруг сериала СТБ "Любовь Веры": реакция украинцев

Никто из украинских звезд не мог предположить, что телеканал СТБ после 24 февраля все-таки покажет сериал с российскими актерами. "Неприемлемо и непонятно, чем руководствуются на телеканале СТБ, чтобы сегодня такое транслировать" – возмутительно откликнулись украинцы в сети.

На ютубе создатели проекта отметили, что "сериал создани является частью архива телеканала". Но оправдывает ли это их?

В частности, звезда "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк задала риторические вопросы: "Дно еще не пробито? Сколько еще нужно ракет на наши головы, чтобы раз и навсегда наши каналы перестали транслировать и толеровать дальше российских актеров?!".

Антонина также попросила зрителей не делать из себя баранов. "Украинцы сильные, современные, развитые, нам нужно ориентироваться на мировой кинорынок, а не на мыльные 4-х серийки (у меня тоже рыльце в пушку, как и у многих, здесь ничего не скажешь)", – отметила звезда.

Хижняк задумалась: "Куда мы направляемся дальше, потому что пока нас упорно кормят общим с россией кинокормом?".



Антонина Хижняк отреагировала на поступок СТБ / Скриншот сообщений звезды

В то же время Анна Кошмал, сыгравшая в "Сватах", остро отреагировала на премьеру.

Серьезно? Мир помогает нам избавиться от агрессии россии, а мы будем в это время крутить по ТВ сериалы с российскими актерами?

– написала Кошмал.



Анна Кошмал отреагировала на поступок продакшна / Скриншот из обозревателя

Другие украинцы также оставили отрицательные комментарии, в частности, под сообщением Антонины Хижняк. Они отметили, что "этот сериал где-то месяц назад по российскому телевидению шел, противно смотреть, что и у нас", "у нас есть своих много классных актеров, для чего смотреть на российских". Больше реакций:

"Важно бороться с россиянами на всех фронтах, в том числе культурном. Классно, когда талант подкреплен общественной позицией";

"С 2014 года очистила свое информационное пространство от всего рашистсткого. Мир стал много симпатичнее";

"Русские фильмы не смотрю. Слава Богу, наших и зарубежных фильмов невероятно профессионально дублированных на украинском хватает";

"Для чего в эфир выпускать российские сериалы страны агрессора, когда у нас сейчас война? Все российское нужно бойкотировать: на телевидении и всюду!";

"Лучше бы транслировали украинские фильмы с украинскими актерами – не мыльные мелодрамы, а серьезные, как "Мама", "Поймать Кайдаша", "И будут люди", а не эти романтические сопли, от которых уже тошнит";

"Все было бы лучше, если бы мы еще не копировали их сериалы ("След")! Да еще и серии такие же, могли бы что-то свое снять";

"СТБ, вы нормальны вообще? У нас война";

"Я думала, что что-то да изменится и у нас начнут что-то вроде "Кайдашей" снимать";

"А где наше украинское, свое родное, столько хороших фильмов! Позор СТБ".

Что известно о сериале "Любовь Веры"

В комментариях украинцы отметили, что СТБ удалил сообщение с анонсом премьеры и почистил возмутительные комментарии. Кроме этого, создатели проекта забрали имя российской актрисы из официальной справки о фильме. Первый эпизод на ютубе все же есть, он за двое суток набрал более 120 тысяч просмотров.

Режиссером проекта выступил Анатолий Григорьев. Сценаристкой – Анастасия Волкова. Сериал показывает жизненную историю главной героини Веры, которую, собственно, и сыграла Елена Шилова.

"Жизненная история главной героини мелодрамы покажет, насколько неожиданно таинственное прошлое может превратиться в реальность", – отметили создатели.

Елена Шилова: что нужно знать

Актриса родилась в россии. Она снялась в более чем 30 российских сериалах.

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