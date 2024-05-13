Их стараются избегать: 4 самых скандальных голливудских актера

Звезды кино часто оказываются далекими от образов, которые они изображают на экране. Так, актер, играющий роли комиков или приятных персонажей, может оказаться совсем неприятной личностью в реальной жизни.

Хотя большинство актеров стремятся оставаться профессионалами на съемках, некоторые звезды просто невыносимы в работе. В материале Кино 24 узнайте, кто вошел в этот список.

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Скандальные звезды Голливуда

Линдси Лохан

Актриса часто была замечена в кражах вещей и украшений со съемочных площадок, а также в задержках съемок или в состоянии алкогольного опьянения во время работы. Эти действия значительно повредили ее карьеру.

Кроме того, в ночных клубах, после употребления алкоголя и наркотиков, Линдси часто попадала в конфликты с посетителями заведений и даже нападала на медсестру реабилитационного центра, где находилась на лечении.

Чарли Шин

Из-за алкоголя и прогулов актера исключили из участия в популярном сериале "Два с половиной мужчины", хотя Шин был одним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения. Однако, как показала практика, простое умение играть недостаточно, чтобы удовлетворить требования организаторов съемок.

После того как стало известно, что актер заболел ВИЧ, Шин перестал уделять внимание карьере, а сосредоточился на своем здоровье.

Рассел Кроу

Актер известен своей горячей натурой и часто прибегал к физическим стычкам. Когда-то Кроу ударил работника отеля в Нью-Йорке, бросив в него телефонную трубку из-за неудобств со связью. В ноябре 2002 года он также поссорился с продюсером Эриком Уотсоном в лондонском ресторане, а в том же году конфликтовал с продюсером премии BAFTA из-за сокращения его благодарственной речи.

Эти скандалы могли разрушить карьеру Рассела. Однако с годами он изменился, став более здравомыслящим и миролюбивым, возможно, под влиянием детей и возраста.

Дженнифер Лопес

Джей Ло часто описывают как одну из самых требовательных звезд, которая требует большие гонорары и особые условия для себя. Например, на больших концертах она часто настаивает на абсолютно белой гримерке с белыми стенами, свечами, мебелью и белыми розами или лилиями.

В 2013 году ее хотели пригласить, как ведущую на церемонию открытия турнира по крикету, но организаторы отказались, увидев ее райдер. Среди других пожеланий был личный самолет и персональные люксовые номера для ее стилистов и помощников.

Есть и много других звезд, с которыми не любят работать из-за их характера и требований. Когда-то такие слухи ходили даже о Шоне Пенне, который много помогает Украине сегодня, а также Брюса Уиллиса, который сейчас не строит карьеру из-за того, что болеет деменцией.