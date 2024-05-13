Хоча більшість акторів прагнуть залишатися професіоналами на зйомках, деякі зірки просто нестерпні у роботі. У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь, хто увійшов до цього списку.

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Скандальні зірки Голлівуду

Ліндсі Лохан

Актриса часто була помічена у крадіжках речей та прикрас зі знімальних майданчиків, а також у затримках зйомок чи в стані алкогольного сп'яніння під час роботи. Ці дії значно пошкодили її кар'єру.

Крім того, у нічних клубах, після вживання алкоголю та наркотиків, Ліндсі часто потрапляла в конфлікти з відвідувачами закладів і навіть нападала на медсестру реабілітаційного центру, де перебувала на лікуванні.

Чарлі Шин

Через алкоголь та прогули актора виключили з участі в популярному серіалі "Два з половиною чоловіки", хоча Шин був одним із найвище оплачуваних акторів телебачення. Однак, як показала практика, просте вміння грати недостатнє, щоб задовольнити вимоги організаторів зйомок.

Після того, як стало відомо, що актор захворів на ВІЛ, Шин перестав приділяти увагу кар'єрі, а зосередився на своєму здоров'ї.

Рассел Кроу

Актор відомий своєю гарячою натурою і часто вдавався до фізичних сутичок. Колись Кроу вдарив працівника готелю в Нью-Йорку, кинувши в нього телефонну трубку через незручності зі зв'язком. У листопаді 2002 року він також посварився з продюсером Еріком Уотсоном у лондонському ресторані, а того ж року конфліктував із продюсером премії BAFTA через скорочення його промови подяки.

Ці скандали могли зруйнувати кар'єру Рассела. Однак з роками він змінився, ставши більш розсудливим і миролюбним, можливо, під впливом дітей та віку.

Дженніфер Лопес

Джей Ло часто описують як одну з найвибагливіших зірок, яка вимагає великі гонорари та особливі умови для себе. Наприклад, на великих концертах вона часто наполягає на абсолютно білій гримерці з білими стінами, свічками, меблями та білими трояндами або ліліями.

У 2013 році її хотіли запросити, як ведучу на церемонію відкриття турніру з крикету, але організатори відмовились, побачивши її райдер. Серед інших побажань був особистий літак та персональні люксові номери для її стилістів та помічників.

Є і багато інших зірок, з якими не люблять працювати через їхній характер та вимоги. Колись такі чутки ходили навіть про Шона Пенна, який багато допомагає Україні сьогодні, а також Брюса Вілліса, який зараз не будує кар'єру через те, що хворіє на деменцію.