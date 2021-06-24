В интервью изданию Zoomer голливудская актриса рассказала о личной жизни, воспоминаниях и карьере в кинематографии.

К теме Шэрон Стоун заявила, что эротическая сцена "Основного инстинкта" была снята против ее воли

В какой-то момент журналистка Джоанна Шнеллер спросила актрису: "Итак, когда вы наконец приступили к работе с Мерил Стрип, вы поняли...", однако Шэрон Стоун перебила корреспондентку и резко прокомментировала талант Мерил Стрип.

Что сказала Шэрон Стоун о Мерил Стрип

Актриса заявила, что талант ее коллеги Мерил Стрип переоценивают. А также ей не понравилась формулировка журналистки, на что она позволила себе резко ответить: "Вы высказались так, что это я наконец поработаю с Мерил Стрип, а не она со мной, или что мы вместе будем сотрудничать. Бизнес был создан так, что мы все должны завидовать и восхищаться Мерил, потому что только Мерил должна быть хорошей. И все должны соревноваться с Мерил. Я думаю, Мерил – замечательная женщина и актриса".

Но, если откровенно, на мой взгляд, есть и другие актрисы, не менее талантливые, чем Мерил Стрип. Вся иконография Мерил Стрип является частью того, что Голливуд делает с женщинами,

– отметила актриса.

Шэрон Стоун рассказала также о актрисах, которые, по ее словам, на одном уровне с Мерил.

Виола Дэвис во всех смыслах похожа на Мэрил Стрип. Эмма Томпсон. Джуди Дэвис. Оливия Колман. Кейт Уинслет, черт побери. Но ты говоришь "Мерил" – и все падают на пол,

– заявила Шэрон.

Также Шэрон дополнила свои мысли, что она, например, злодейка намного лучше, чем Мерил. "Я уверена, что она так и сказала. Мерил не была бы классной ни в "Основном инстинкте", ни в "Казино". Я это знаю. И она это знает. Но мы все настроены так, чтобы думать, что только Мерил настолько удивительная", – подытожила актриса.

Как прокомментировала Шэрон Стоун ситуацию после того, как ее слова стали вирусными в сети

Актриса опубликовала в твиттере два поста, в первом говорит, что Мерил, безусловно, "одна из великих актрис всех времен, только не исключая других".

Во втором актриса сказала, что "история Мерил – это действительно политическое отвлечение от реальности".

Реакция Мерил Стрип

Известно, что Мерил Стрип не является активной пользовательницей соцсетей. Сейчас она не прокомментировала заявление своей звездной коллеги.

Реакция сети

Комментарии Шэрон Стоун быстро разлетелись в сети и возмутили зрителей. Кто-то даже намекнул, что Шэрон Стоун заканчивает карьеру.

"Большинство людей не понимают, что Шэрон Стоун на самом деле является персонажем Мерил Стрип и наоборот".

"Я обожаю Мерил Стрип..."

"Шэрон Стоун абсолютно права и не сказала ничего плохого. Но то, как некоторые люди используют то, что она сказала, будто талант Мерил Стрип переоценен, – это действительно полностью противоречит реальности".

"Я злодейка намного лучше, чем Мерил"

"Шэрон Стоун права. Мерил Стрип – удивительная актриса, но есть и другие удивительные актеры, которые заслуживают такого же признания, престижа и возможностей".

Также в сети распространяются мысли фанатов Мерил Стрип о том, что ее награды говорят сами за себя.