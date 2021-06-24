В інтерв’ю виданню Zoomer голлівудська актриса розповіла про особисте життя, спогади та кар’єру в кінематографії.

До теми Шерон Стоун заявила, що еротична сцена "Основного інстинкту" була знята проти її волі

В якийсь момент журналістка Джоанна Шнеллер спитала акторку: "Отже, коли ви нарешті приступили до роботи з Меріл Стріп, ви зрозуміли...", однак Шерон Стоун перебила кореспондентку і різко прокоментувала талант Меріл Стріп.

Що сказала Шерон Стоун про Меріл Стріп

Акторка заявила, що талант її колеги Меріл Стріп переоцінюють. А також їй не сподобалося формулювання журналістки, на що вона дозволила собі різко відповісти: "Ви висловилися так, що це я нарешті попрацюю з Меріл Стріп, а не вона зі мною, або ми разом співпрацюватимемо. Бізнес був створений так, що ми всі повинні заздрити й захоплюватися Меріл, тому що тільки Меріл повинна бути хорошою. І всі повинні змагатися з Меріл. Я думаю, Меріл – чудова жінка й актриса".

Але, якщо відверто, на мій погляд, є й інші актриси, не менш талановиті, ніж Меріл Стріп. Вся іконографія Меріл Стріп є частиною того, що Голлівуд робить з жінками, – зауважила акторка.

Шерон Стоун розповіла також про акторок, які, за її словами, на одному рівні з Меріл.

Віола Девіс у всіх сенсах схожа на Меріл Стріп. Емма Томпсон. Джуді Девіс. Олівія Колман. Кейт Уінслет, чорт забирай. Але ти говориш "Меріл" – і всі падають на підлогу,

– заявила Шерон.

Також Шерон доповнила свої думки, що вона, наприклад, є набагато кращою лиходійкою, ніж Меріл. "Я впевнена, що вона так і сказала б. Меріл не була б класною ні в "Основному інстинкті", ні в "Казино". Я це знаю. І вона це знає. Але ми всі налаштовані так, щоб думати, що тільки Меріл настільки дивовижна" – підсумувала акторка.

Як прокоментувала Шерон Стоун ситуацію після того, як її слова стали вірусними в мережі

Акторка опублікувала у твіттері два повідомлення, в першому говорить, що Меріл, безперечно, "одна з найбільших акторок усіх часів, тільки не виключаючи інших".

В другому акторка сказала, що "історія Меріл – це насправді політичне відволікання від реальності".

Реакція Меріл Стріп

Відомо, що Меріл Стріп не є активною користувачкою соцмереж. Наразі вона не прокоментувала заяви своєї зіркової колеги.

Реакція мережі

Коментарі Шерон Стоун швидко розлетілися мережею і обурили глядачів. Хтось навіть натякнув, що Шерон Стоун закінчує кар’єру.

"Більшість людей не розуміють, що Шерон Стоун насправді є персонажем Меріл Стріп і навпаки".

"Я обожнюю Меріл Стріп… "

"Шерон Стоун абсолютно має рацію і не сказала нічого поганого. Але те, як деякі люди використовують те, що вона сказала, начебто талант Меріл Стріп переоцінений, – це насправді цілком суперечить реальності".

"Я набагато краща лиходійка, аніж Меріл"

"Шерон Стоун має рацію. Меріл Стріп – дивовижний актор, але є й інші дивовижні актори, які заслуговують на таке ж визнання, престиж і можливості".

Також в мережі ширяться думки фанатів Меріл Стріп, що її нагороди говорять самі за себе.