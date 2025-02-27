Ссоры между звездами, неудачные реплики ведущих, – все это часто происходит на Оскаре. 24 Канал предлагает вспомнить известные громкие скандалы предыдущих лет.
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1940 – первый Оскар темнокожей актрисе
Гетти МакДениел стала лучшей актрисой второго плана за роль в фильме "Унесенные ветром". Она была первой темнокожей победительницей. Тогда церемония проходила в гостинице "Амбасадор", где был строго-настрого запрещен вход для темнокожих. Гетти пришлось сидеть отдельно от актерского состава.
1974 – актер отказался от Оскара
Марлон Брандо был номинирован и победил в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Крестный отец". Но он не явился на церемонии в знак протеста против расистского изображения коренных американцев в Голливуде. Он отправил вместо себя активистку Сашин Литтлфезер, выступившая с речью– ее освистали.
1974 – хулиган на сцене
Когда ведущий Дэвид Нивен представлял Элизабет Тейлор, обнаженный мужчина пробежал по сцене прямо во время прямого эфира. Ведущий только посмеялся и выкрутился из инцидента в шутку.
Разве не интересно думать, что, вероятно, единственный способ рассмешить публику, – это раздеться и показать свои недостатки?
– сказал Дэвид Нивен.
Обнаженный мужчина на Оскаре: смотрите видео онлайн
1989 – Роб Лоу и Белоснежка
Во время шоу Роб Лоу исполнил песенно-танцевальный номер с актрисой Эйлин Боумен, которая была одета Белоснежкой. Этот скетч с ужимками, несвязными репликами обернулся настоящим скандалом. Disney тогда угрожал подать в суд за этот номер.
2000 – "братская любовь" Джоли и Хэйвена
Ведь лина Джоли проявила слишком много привязанности к своему брату Джеймсу на церемонии. Она получила Оскар за лучшую женскую роль второго плана и вспомнила о брате в речи. А вечером ее сфотографировали по поцелую брата в губы. Впоследствии актриса сказала, что между ней и Джеймсом– ничего больше, чем братская любовь.
2003 – поцелуй Эдриена Броуди и Хелли Берри
Когда Эдриен Броуди вышел получать награду за лучшую мужскую роль, он схватил ведущую Хелли Берри и поцеловал ее. Модель подыграла актеру, но в 2017 году призналась, что это было совершенно незапланировано и неожиданно для нее.
2014 – ошибка Джона Траволты
Во время вручения премии Джон Траволта ошибочно прочитал имя актрисы Идин Мензел как "Адель Дазим". Это привело к взрыву множество шуток и мемов в соцсетях.
Джон Траволта ошибся на Оскаре: смотрите видео онлайн
2016 – "белый" Оскар
В этом году на кинопремию не номинировали ни одного темнокожего актера, что возмутило всех. Тогда Уилл Смит, его жена, Спайк Ли проигнорировал церемонию.
2017 – ошибка на объявлении
В конце церемонии Оскара ведущие назвали "Ла-Ла Ленд" победителем в категории "Лучший фильм". На самом деле эта награда должна была добраться до "Лунный сияние", а тем, кто объявлял лауреатов, издали ложный конверт.
2022 – пощечину от Вилла Смита
Один из самых громких скандалов Оскара произошел, когда ведущий Крис Рок пошутил о бритой голове Джады Пинкетт-Смит. После этого ее муж Уилл Смит вышел на сцену и ударил Рока по лицу.
Не произноси своим и банным ртом имени моей жены!
– прокричал актер.
Уилл Смит дал пощечину ведущему Оскара: смотрите видео онлайн