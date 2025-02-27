Пощечина Вилла Смита, страстный поцелуй и обнаженный мужчина: 10 самых громких скандалов на Оскаре

Как и на любом важном событии, организаторы церемонии Оскара просто хотят, чтобы мероприятие прошло гладко и без инцидентов. Однако чуть ли не каждый год это невозможно – на самом известном шоу в Голливуде часто случаются заурочные или публичные скандалы.

Ссоры между звездами, неудачные реплики ведущих, – все это часто происходит на Оскаре. 24 Канал предлагает вспомнить известные громкие скандалы предыдущих лет.

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1940 – первый Оскар темнокожей актрисе

Гетти МакДениел стала лучшей актрисой второго плана за роль в фильме "Унесенные ветром". Она была первой темнокожей победительницей. Тогда церемония проходила в гостинице "Амбасадор", где был строго-настрого запрещен вход для темнокожих. Гетти пришлось сидеть отдельно от актерского состава.

1974 – актер отказался от Оскара

Марлон Брандо был номинирован и победил в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Крестный отец". Но он не явился на церемонии в знак протеста против расистского изображения коренных американцев в Голливуде. Он отправил вместо себя активистку Сашин Литтлфезер, выступившая с речью– ее освистали.

1974 – хулиган на сцене

Когда ведущий Дэвид Нивен представлял Элизабет Тейлор, обнаженный мужчина пробежал по сцене прямо во время прямого эфира. Ведущий только посмеялся и выкрутился из инцидента в шутку.

Разве не интересно думать, что, вероятно, единственный способ рассмешить публику, – это раздеться и показать свои недостатки?

– сказал Дэвид Нивен.

Обнаженный мужчина на Оскаре: смотрите видео онлайн

1989 – Роб Лоу и Белоснежка

Во время шоу Роб Лоу исполнил песенно-танцевальный номер с актрисой Эйлин Боумен, которая была одета Белоснежкой. Этот скетч с ужимками, несвязными репликами обернулся настоящим скандалом. Disney тогда угрожал подать в суд за этот номер.

2000 – "братская любовь" Джоли и Хэйвена

Ведь лина Джоли проявила слишком много привязанности к своему брату Джеймсу на церемонии. Она получила Оскар за лучшую женскую роль второго плана и вспомнила о брате в речи. А вечером ее сфотографировали по поцелую брата в губы. Впоследствии актриса сказала, что между ней и Джеймсом– ничего больше, чем братская любовь.

2003 – поцелуй Эдриена Броуди и Хелли Берри

Когда Эдриен Броуди вышел получать награду за лучшую мужскую роль, он схватил ведущую Хелли Берри и поцеловал ее. Модель подыграла актеру, но в 2017 году призналась, что это было совершенно незапланировано и неожиданно для нее.

2014 – ошибка Джона Траволты

Во время вручения премии Джон Траволта ошибочно прочитал имя актрисы Идин Мензел как "Адель Дазим". Это привело к взрыву множество шуток и мемов в соцсетях.

Джон Траволта ошибся на Оскаре: смотрите видео онлайн

2016 – "белый" Оскар

В этом году на кинопремию не номинировали ни одного темнокожего актера, что возмутило всех. Тогда Уилл Смит, его жена, Спайк Ли проигнорировал церемонию.

2017 – ошибка на объявлении

В конце церемонии Оскара ведущие назвали "Ла-Ла Ленд" победителем в категории "Лучший фильм". На самом деле эта награда должна была добраться до "Лунный сияние", а тем, кто объявлял лауреатов, издали ложный конверт.

2022 – пощечину от Вилла Смита

Один из самых громких скандалов Оскара произошел, когда ведущий Крис Рок пошутил о бритой голове Джады Пинкетт-Смит. После этого ее муж Уилл Смит вышел на сцену и ударил Рока по лицу.

Не произноси своим и банным ртом имени моей жены!

– прокричал актер.

Уилл Смит дал пощечину ведущему Оскара: смотрите видео онлайн