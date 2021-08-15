"Спланированная пиар-компания": как происходят события вокруг Скарлетт Йоханссон и Disney

Неделю назад Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта по "Черной вдове". Что на днях ответил Disney на иск Йоханссон и как ситуацию прокомментировал адвокат актрисы – читайте дальше.

Температура между Йоханссон и Disney еще не спала. Некоторые считали, что корпорация откупится и актриса заберет иск. Но не так все произошло.

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Как ответил Disney на иск актрисы

Юрист компании Disney Дэниэл Петрочелли сообщил, что требования в иске Йоханссон выходят за рамки контракта актрисы со студией.

Очевидно, что это тщательно спланированная пиар-кампания для достижения результата, которого нельзя достичь в процессе,

– считает Петрочелли.

"Никакое давление со стороны общественности не изменит и не скроет четкие договорные обязательства. Контракт прописан четко", – дополняет. По словам Петрочелли, контракт с Йоханссон составлен так, что в случае споров следует обращаться в арбитраж, а не в суд. Но даже этот момент может быть предметом спора, поскольку контракт актрисы заключен с Marvel, а иск был подан против Disney.

Юрист студии подчеркивает, что по контракту с Йоханссон, "Черная Вдова" должна выйти минимум на 1500 экранах. В результате вышла на 9-х тысячах экранов плюс еще 30 тысяч экранов за рубежом. Петрочелли неоднократно подчеркивал, что решение о дистрибуции фильма полностью зависит от студии и одноразовый прокат был необходимой стратегией во время пандемии.

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Обычно подписка на Disney + быстрее увеличится, если дать зрителям возможность посмотреть новый блокбастер Marvel с популярной актрисой и знаменитой героиней, чем тот же фильм Marvel, но с новым для зрителя героем и актером.

Согласитесь, Йоханссон избавилась от солидной части заработка, когда фильм пошел в кино и на платформе в премиальном доступе. Но Петрочелли говорит, что релиз на Disney + на практике стал дополнительным плюсом для актрисы, так как этот выручка зачисляется в кассовых сборах для расчета бонусов.

Чтобы посмотреть "Черную вдову" на Disney +, надо заплатить почти 30 долларов.

Мы относились к выручке Disney Premier Access, как к кассовым сборам в соответствии с требованиями контракта касательно бонусов, что только улучшило экономические показатели госпожи Йоханссон,

– добавляет Петрочелли.

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Что говорит команда Йоханссон

Команда юристов Йоханссон утверждает, что несколько месяцев пыталась разрешить спор, задолго до премьеры фильма. Однако Disney не отвечали на запросы. Disney так же категорически утверждает, что команда актрисы не предупредила студию об иске, который подали в суд 29 июля 2021 года.

"Отчаянная попытка" реабилитации имиджа,

– адвокат Джон Берлински ответил на комментарий Петрочелли

"Юристы Disney не смогут стереть более ранние публичные заявления, условия контракта госпожи Йоханссон; историю, которая привела к этому иску или последствия своего поведения для творческого сообщества в целом, – говорит адвокат звезды. – Если бы Disney искренне верила в то, что сейчас утверждают ее юристы, она приветствовала бы решение спора в открытом суде, вместо того, чтобы скрывать свое неправомерное поведение от общественности в конфиденциальном арбитраже".

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Берлински и Петрочелли – старые знакомые

Они уже были на противоположных сторонах другого громкого процесса. С 2015 до 2019 года актер и продюсеры сериала "Кости" вели борьбу против студии 21th Century Fox. В 2019 году, когда Петрочелли присоединился к делу, в результате продажи студии корпорации Disney, Берлински добился в арбитражном суде решения о возмещении актерам и продюсерам 179 миллионов долларов. Затем дело вернули в открытый суд. Петрочелли добился снижения суммы компенсации до 51 миллионов долларов. И, обе стороны угрожали подать на апелляцию, в сентябре 2019-го было достигнуто соглашение.

Судебный процесс Йоханссон – недальновидный

В случае с "Черной вдовой" Петрочелли назвал судебный процесс Йоханссон недальновидным учитывая особые условия, созданные пандемией COVID-19. Учитывая десятки миллионов долларов, вложенных в "Черную Вдову", Disney ничего не оставалось, кроме как искать инновационные решения для проката фильма. "У вас случился внезапный кризис, и студия пытается помочь миллионам фанатов в период коронавируса".