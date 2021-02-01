Релиз ленты "Сумасшедшая свадьба 3" запланирован на 25 февраля 2021 года. А пока до премьеры остаются считанные дни, авторы представили в сети курьезный трейлер.

Источник: 24 канал

Ролик появился на официальном ютуб-канале фильма "Сумасшедшая свадьба". В видео фрагментами показали курьезные происшествия семьи Середюков, которых ждет третья и последняя свадьба. Согласно видео, главные герои переживут немало забавных ситуаций, ведь на этот раз ни отец, ни мать не будут в восторге от невесты сына.

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"Перед создателями этого трейлера стояли довольно непростые задачи, ведь необходимо было передать узнаваемые и любимые зрителями черты предыдущих "Сумасшедших свадеб", приправить видео жизнерадостным ромским колоритом и намекнуть на суть конфликта третьей части франшизы. Ну а относительно самого фильма "Сумасшедшая свадьба 3", нам кажется, что традиционные свадебные приключения Середюков вышли действительно яркими, забавными и взрывными, с некоторыми интересными сценарными поворотами и неожиданностями", – прокомментировала продюсер фильма Надежда Коротушка.

Также в трейлере впервые использовали отрывок официального саундтрека, презентация которого запланирована на 22 февраля. Автором композиции выступил Потап, а традиционно песню споет Олег Винник. На этот раз артист записал трек с цыганским театром "Романс".

"Сумасшедшая свадьба 3": смотрите трейлер

"Сумасшедшая свадьба 3": сюжет комедии

Каждая часть трилогии "Сумасшедшая свадьба" посвящена свадебной церемонии одного из потомков Галины и Василия Середюков. Каждый раз глава семьи Василий Середюк мечтает о традиционной церемонии и идеальном зяте, однако все ожидания главного героя не оправдываются. На очереди – свадьба младшего сына супругов Захара, поэтому на него возлагают немало надежд.

Избранницей парня становится дочь цыганского барона, следовательно семью ожидает еще один экзотический праздник.

Главные актеры "Сумасшедшая свадьба 3":