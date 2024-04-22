Кстати, ленту также можно посмотреть на украинской платформе MEGOGO. В материале узнаете, какую бешеную сумму собрала "Дюна" в мировом прокате.

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Какую сумму собрала "Дюна 2" в прокате

Фильм "Дюна 2" от режиссера Дени Вильнева собрал практически 700 миллионов долларов в кинорейтинге. Картина достигает удивительных успехов, и это только начало.

Особенно большие взлеты он отметил в США и Канаде. Сейчас только пять фильмов в 2023 году смогли достичь подобного уровня успеха, а в 2022 году – только восемь.

В США сиквел заработал 276 миллионов долларов, а в международном кинопрокате 416 миллионов долларов (Великобритания, Китай и Франция).

Первый фильм не смог достичь такого же успеха: в 2021 году из-за Covid-ограничений он вышел сразу в онлайн-кинотеатре HBO, что повлияло на сборы. Кроме того, перед выходом было определенное скептическое отношение, поскольку предыдущие экранизации романа Дюна от других режиссеров оказались неуспешными.

О чем лента "Дюна 2"

Пол Атрид и его мать Джессика присоединяются к фременам, становясь членами их племени. Некоторые фремены верят в пророчество, что мать и сын принесут процветание Арракису. Однако не все разделяют это мнение, среди них и Чани.

"Дюна 2": смотрите онлайн трейлер фильма

Между тем Джессика становится Превелебной матерью, выпивая Воду жизни, что меняет и женщину, и ее нерожденного ребенка. Джессика делает все, чтобы укрепить власть сына, которая постепенно растет. Настала пора для Пола решить, брать ли на себя бремя пророчества, или выбрать другой путь.

Кстати, уже известно, что поклонникам стоит ожидать продолжения. Создатели объявили, что начнут работу над "Дюной 3".