Фильм привлекает зрителей по всей стране, и первые цифры свидетельствуют о его коммерческом успехе. В нашем материале вы сможете узнать, сколько денег собрала лента за короткое время после премьеры.

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Сколько собрала "Конотопская ведьма" в прокате

Фильм "Конотопская ведьма" подтвердил свой успех на украинском кинорынке, собрав почти 12 миллионов гривен только за первые четыре дня проката. Это свидетельствует о большом интересе украинцев к отечественному кино. За первый уикенд было продано 72 657 билетов, что является значительным достижением для украинской киноиндустрии.

Кинокомпания выразила искреннюю благодарность кинотеатрам за организацию многочисленных сеансов фильма и зрителям за поддержку.

"Благодарны всем зрителям со всей Украины за заполненные залы, а особенно – несокрушимым Киеву, Одессе, Харькову, Сумам, Днепру, Кривому Рогу, Николаеву, Запорожью за то, что поддерживаете украинское кино даже в самые тяжелые времена", – говорится в сообщении.

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