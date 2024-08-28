Фільм приваблює глядачів у всій країні, і перші цифри свідчать про його комерційний успіх. У нашому матеріалі ви зможете дізнатися, скільки грошей зібрала стрічка за короткий час після прем'єри.

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Скільки зібрала "Конотопська відьма" в прокаті

Фільм "Конотопська відьма" підтвердив свій успіх на українському кіноринку, зібравши майже 12 мільйонів гривень лише за перші чотири дні прокату. Це свідчить про великий інтерес українців до вітчизняного кіно. За перший вікенд було продано 72 657 квитків, що є значним досягненням для української кіноіндустрії.

Кінокомпанія висловила щиру подяку кінотеатрам за організацію численних сеансів фільму та глядачам за підтримку.

"Вдячні усім глядачам з усієї України за заповнені зали, а особливо – незламним Києву, Одесі, Харкову, Сумам, Дніпру, Кривому Рогу, Миколаєву, Запоріжжю за те, що підтримуєте українське кіно навіть у найважчі часи", – йдеться у повідомленні.

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