Умер украинский голос Дамблдора из "Гарри Поттера": умер народный артист Евгений Шах

Ушел из жизни народный артист Украины Евгений Шах, озвучивавший профессора Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Актеру было 80 лет.

О смерти артиста сообщил коллектив Национального академического драматического театра имени Ивана Франко на официальной странице в Facebook.

Что известно о смерти Евгения Шаха

Печальную новость обнародовали представители театра, которому артист посвятил почти 60 лет жизни.

Коллеги вспомнили его как искреннего, доброго и необыкновенно светлого человека, который всегда находил слова поддержки для других.

В Евгении Михайловиче было столько душевного тепла, человечности и любви к людям, что казалось, этого хватит на всех,

– отметили в театре.

Причину смерти артиста в опубликованном сообщении не назвали.

Чем запомнился Евгений Шах

Евгений Шах родился 9 февраля 1946 года на Львовщине. В 1966 году стал актером Театра Франко, где работал на протяжении десятилетий.

Евгений Шах скончался / Фото из соцсетей

В 2001 году получил театральную премию "Киевская пектораль" за роль Омелька в спектакле "Мартин Боруля". А в 2006 году ему присвоили звание народного артиста Украины.

Отдельной страницей его карьеры стал дубляж. Именно голосом Евгения Шаха на украинском языке заговорил Альбус Дамблдор – один из самых известных персонажей вселенной Гарри Поттера.

Актер также работал над украинским озвучиванием других фильмов и анимационных лент.

Кроме того, недавно стало известно о смерти украинского актера Игоря Тетруева.