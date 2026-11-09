Ушел из жизни украинский актер Игорь Тетруев: ему было 70 лет

Как сообщает 24 Канал, о смерти артиста сообщили его коллеги на официальной странице театра в Facebook.

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"Сегодня наш Замок потерял не просто коллегу, а близкого человека, который был частью его жизни и истории", – говорится в сообщении.

Что известно об Игоре Тетруеве

Артист окончил Львовскую консерваторию по специальности "музыкант-исполнитель", а впоследствии получил образование режиссера массовых праздников в Государственной академии руководящих кадров культуры и искусств.

Тетруев играл в театральных спектаклях, в частности исполнял главные роли, а также снимался в украинских сериалах, преимущественно в эпизодических и второстепенных ролях.

Коллеги вспоминают его как доброго, искреннего человека и профессионала, на которого всегда можно было положиться.

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В августе 2026 года театр сообщил, что актер борется с онкологическим заболеванием. При этом официальную причину смерти не уточнили.

Не так давно стало известно о смерти украинского актера Федора Стригуна.