Не стало українського актора Ігоря Тєтруєва: йому було 70 років

Ігор Тєтруєв / Фото відкриті джерела
8 листопада 2026 року помер український актор театру та кіно, заступник директора – художнього керівника Київського академічного театру ляльок "Замок на горі" Ігор Тєтруєв. Йому було 70 років.
Як повідомляє 24 Канал, про смерть артиста повідомили його колеги на офіційній сторінці театру у Facebook.
Сьогодні наш Замок втратив не просто колегу, а близьку людину, яка була частиною його життя та історії, – йдеться у повідомленні.
Що відомо про Ігоря Тєтруєва
Митець закінчив Львівську консерваторію за спеціальністю музикант-виконавець, а згодом здобув освіту режисера масових свят у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Ігор Тєтруєв / Фото Київський академічний театр ляльок
Тєтруєв грав у театральних виставах, зокрема виконував головні ролі, а також знімався в українських серіалах, переважно в епізодичних і другорядних ролях.
Колеги згадують його як добру, щиру людину та професіонала, на якого завжди можна було покластися.
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У серпні 2026 року театр повідомляв, що актор бореться з онкологічним захворюванням. Водночас офіційну причину смерті не уточнили.
Не так давно стало відомо про смерть українського актора Федора Стригуна.
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