Помер український голос Дамблдора з "Гаррі Поттера": не стало народного артиста Євгена Шаха

Про смерть митця повідомив колектив Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка на офіційній сторінці у фейсбуці.

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Що відомо про смерть Євгена Шаха

Сумну звістку оприлюднили представники театру, якому артист присвятив майже 60 років життя.

Колеги згадали його як щиру, добру та надзвичайно світлу людину, яка завжди знаходила слова підтримки для інших.

У Євгені Михайловичі було стільки душевного тепла, людяності та любові до людей, що здавалося, цього вистачить на всіх– зазначили у театрі.

Причину смерті артиста в оприлюдненому повідомленні не назвали.

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Чим запам'ятався Євген Шах

Євген Шах народився 9 лютого 1946 року на Львівщині. У 1966 році став актором Театру Франка, де працював упродовж десятиліть.

Євген Шах помер / Фото з соцмереж

У 2001 році отримав театральну премію "Київська пектораль" за роль Омелька у виставі "Мартин Боруля". А у 2006 році йому присвоїли звання народного артиста України.

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Окремою сторінкою його кар'єри став дубляж. Саме голосом Євгена Шаха українською заговорив Албус Дамблдор – один із найвідоміших персонажів всесвіту Гаррі Поттера.

Актор також працював над українським озвученням інших фільмів та анімаційних стрічок.

Також нещодавно стало відомо про смерть українського актора Ігоря Тєтруєва.