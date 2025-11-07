Звезда "Женского врача" откровенно рассказала о мыслях пойти на фронт: пойдет ли актриса служить

Слава Красовская – звезда украинских сериалов "Женский доктор. Новая жизнь", "Крепостная" и других. Актриса активно развивает свою карьеру, а также развивается и в других важных сферах жизни.

В частности, в своих соцсетях Слава показывала снимки с базового пятидневного курса от "Киевского центра нацсопротивления". В материале 24 Канала со ссылкой на интервью актриса призналась, думала ли пойти на фронт.

Готова ли Слава Красовская пойти на фронт?

Слава Красовская рассказала, что с начала полномасштабной войны неоднократно задумывалась над тем, чтобы пойти служить, однако до сих пор не нашла в себе достаточно смелости и уверенности для такого решения. Она отметила, что никто не может знать наверняка, что произойдет в будущем: неизвестно, когда закончится война и не наступит ли момент, когда для женщин введут обязательную мобилизацию.

Во время войны, безусловно, каждый из нас должен хотя бы немного ориентироваться и быть подготовленным. Но дело в том, что такие курсы полезны не только для условий фронта. Одной из базовых дисциплин там есть медицинская подготовка – а это те знания, которыми просто обязан обладать каждый украинец,

говорит звезда "Женского доктора".



Слава Красовская / Фото из личного архива актрисы

Красовская объяснила, что обстрелы гражданских городов никто не отменял, и никто не может гарантировать отсутствие ранений. Поэтому, по ее словам, в критической ситуации важно не паниковать, а понимать, как можно помочь себе или близким до приезда скорой помощи. Она подчеркнула, что паника отнимает драгоценное время и может только навредить.

