Зірка "Жіночого лікаря" відверто розповіла про думки піти на фронт

Слава Красовська – зірка українських серіалів "Жіночий лікар. Нове життя", "Кріпосна" та інших. Акторка активно розвиває свою кар'єру, а також розвивається й у інших важливих сферах життя.

Зокрема, у своїх соцмережах Слава показувала знімки з базового п'ятиденного курсу від "Київського центру нацспротиву". У матеріалі 24 Каналу з посиланням на інтерв'ю акторка зізналась, чи думала піти на фронт.

Рекомендуємо Акторка "Раша гудбай" шокувала залаштунками зйомок скандального фільму: "Було дискомфортно"

Чи готова Слава Красовська піти на фронт?

Слава Красовська розповіла, що від початку повномасштабної війни неодноразово замислювалася над тим, щоб піти служити, однак досі не знайшла в собі достатньо сміливості та впевненості для такого рішення. Вона зазначила, що ніхто не може знати напевне, що станеться в майбутньому: невідомо, коли закінчиться війна і чи не настане момент, коли для жінок запровадять обов'язкову мобілізацію.

Під час війни, безумовно, кожен із нас має хоча б трохи орієнтуватися й бути підготовленим. Але річ у тім, що такі курси корисні не лише для умов фронту. Однією з базових дисциплін там є медична підготовка – а це ті знання, якими просто зобов'язаний володіти кожен українець,

– каже зірка "Жіночого лікаря".



Слава Красовська / Фото з особистого архіву акторки

Красовська пояснила, що обстріли цивільних міст ніхто не скасовував, і ніхто не може гарантувати відсутність поранень. Тому, за її словами, у критичній ситуації важливо не панікувати, а розуміти, як можна допомогти собі чи близьким до приїзду швидкої допомоги. Вона наголосила, що паніка забирає дорогоцінний час і може лише зашкодити.

Яка українська акторка пішла на фронт?