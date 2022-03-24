Совет Европы 23 марта обнародовал резолюцию, в которой говорится о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в СЕ. Напомним, оно было принято 16 марта 2022, сообщает 24 канал.
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Россия перестала быть членом фонду "Евримаж"
Решение об исключении России из фонда "Евримаж" влечет еще другие правовые и финансовые последствия. Россия больше не сможет:
- претендовать на любое право или быть связанным со всем, что следует из Устава Совета Европы;
- иметь право представительства в Комитете Министров и в Парламентской Ассамблее, а также в любых вспомогательных органах;
- быть представленным в Конгрессе местных и региональных властей;
- участвовать в мероприятиях и программах, организованных Советом Европы или конференциях, созванных Советом Европы и т.д.
Напомним, Украина стала полноправным членом "Евримаж" в феврале 2020 года. Теперь кинофонд Совета Европы поддерживает украинское кино, в частности, он приобщился к созданию фильма Олега Сенцова "Носорог".