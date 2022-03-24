Следствие исключения из Совета Европы: Россия перестала быть членом фонда "Евримаж"

Недавно Россию исключили из Совета Европы. Теперь она перестала быть членом Европейского фонда поддержки совместного производства и распространения творческих кинематографических и аудиовизуальных произведений "Евримаж" (Eurimages).

Совет Европы 23 марта обнародовал резолюцию, в которой говорится о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в СЕ. Напомним, оно было принято 16 марта 2022, сообщает 24 канал.

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Россия перестала быть членом фонду "Евримаж"

Решение об исключении России из фонда "Евримаж" влечет еще другие правовые и финансовые последствия. Россия больше не сможет:

претендовать на любое право или быть связанным со всем, что следует из Устава Совета Европы;

иметь право представительства в Комитете Министров и в Парламентской Ассамблее, а также в любых вспомогательных органах;

быть представленным в Конгрессе местных и региональных властей;

участвовать в мероприятиях и программах, организованных Советом Европы или конференциях, созванных Советом Европы и т.д.

Напомним, Украина стала полноправным членом "Евримаж" в феврале 2020 года. Теперь кинофонд Совета Европы поддерживает украинское кино, в частности, он приобщился к созданию фильма Олега Сенцова "Носорог".