Это детективный сериал, где главную роль сыграла Анастасия Цимбалару. В интервью 24 Каналу актриса поделилась, будет ли продолжение этой истории.

Будет ли 2 сезон сериала "Слидча"?

В этом украинском детективе Цимбалару сыграла роль следователя Анастасии Ясинской, чья жизнь изменилась 10 лет назад, когда ее брат защитил от пули ценой собственной жизни. Все эти годы Ася пытается узнать правду и найти убийцу брата. Девушка покидает столицу и переезжает в провинциальный Майский, где возглавляет отдел и параллельно пробует распутать давнее дело своего брата.

Анастасия Цимбалару признается, что очень любит эту героиню и много сил вложила в этот проект, поэтому хочется верить, что история все-таки будет иметь продолжение.

Я бы очень хотела, но, к сожалению, пока нет никакой информации. Насколько понимаю, все зависит от финансирования. Когда мы снимали первую часть, была завязка на второй сезон, но прошел год, и пока ничего конкретного нам не сообщали,

– говорит Настя.

Какой детективный сериал выйдет в скором времени?

Среди украинских детективов, которые обожают зрители, есть "Парочка следователей". История амбициозной следователя Софии и судмедэксперта Паши никого не оставила равнодушным, поэтому зрители с нетерпением ждут продолжения. Решатся ли коллеги перейти на новый этап в отношениях и признаться друг другу в чувствах? Ответ на этот вопрос узнаем уже совсем скоро, однако пока точная дата премьеры 2 сезона еще не раскрыта.