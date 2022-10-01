Актера Павла Алдошина, попавшего в ДТП на мотоцикле, прооперировали – как чувствует себя

Украинский актер Павел Алдошин, сыгравший главную роль в военной драме "Снайпер. Белый Ворон", попал в ДТП. На дороге во время езды на мотоцикле он не разминулся с лосем. Сегодня его прооперировали.

Об аварии актер рассказал в инстаграме. По словам Павла, когда он ехал на мотоцикле на небольшой скорости, лось внезапно появилось на дороге.

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Павел Алдошин попал в ДТП с лосем: что известно

Вчера, 30 сентября, актер рассказывал, что чувствует себя хорошо, однако должен сделать УЗИ, чтобы убедиться, все ли хорошо внутри.

Так вот о лося. Он нашел меня. Я не понимаю, каким образом, но это произошло в тылу. В тылу, Карл! Короче, лось исчез. Ответственность на нем. Мое тело норм. Мотоцикл на помойку. Скорость 67 км/ч, я не гонщик, если что,

– поделился Павел.

Павел Алдошин попал в ДТП с лосем / Скриншот со старости актера

Павла прооперировали – удалили селезенку

Сегодня он записал у сторис, что перенес операцию.

Меня прооперировали, всё жизнеспособно, всё хорошо, так что скоро будем бегать. Благодарю всех за помощь. Слава Украине!

– отметил он.

Павел Алдошин после операции / Скриншот сторис

Отметим, что украинский актер Павел Алдошин сейчас воюет на фронте. Недавно он обратился к украинцам и отметил, чтобы мы берегли себя и были бдительны.

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Фильм с Павлом Алдошином в главной роли "Снайпер. Белый ворон" вышел в кинотеатрах 24 августа, в День независимости Украины. Чтобы узнать больше о ленте, читайте наше интервью с исполнителем роли Клима Романом Ясиновским.

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перенес операцию