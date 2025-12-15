Остросюжетный украинский сериал, который держит в напряжении до самого финала
- 8 декабря 2025 года в Украине состоялась премьера сериала "Служба 112", который рассказывает о жизни спасателей, полицейских и парамедиков.
- Сценарий базируется на реальных событиях и создан в сотрудничестве с МВД, ГСЧС и Нацполицией.
8 декабря 2025 года в Украине состоялась премьера нового сериала "Служба 112". Лента рассказывает о жизни спасателей, полицейских и парамедиков, которые вынуждены работать под одной крышей.
Сериал уже полюбился многим зрителям благодаря увлекательному сюжету, неожиданным поворотам и сильному актерскому составу. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжетной линии и объясняем, почему этот сериал заслуживает просмотра.
Рекомендуем 5 фильмов Роба Райнера, которого жестоко убили в собственном доме
Что известно о сериале "Служба 112"?
Сюжет разворачивается после попадания ракеты в полицейский участок. Руководство принимает решение о создании общей базы – центра безопасности, который должен объединить под одной крышей спасателей, парамедиков и полицейских. Отныне они – единая служба с единым номером 112. И хотя каждый из этих людей имеет собственные переживания и дела, наши герои, выезжая на опасные вызовы, рискуют собой, ведь жизнь каждого – важна. А 112 – это единственный номер и тысячи "своих".
"Служба 112": смотрите онлайн анонс сериала
Большинство сюжетных линий о работе полицейских, спасателей и парамедиков созданы на основе реальных событий. Главные персонажи – не просто коллеги, а настоящая семья, в которой радости и беды переживают вместе. В напарниках они часто находят настоящих друзей, любимых, родственные души, но одновременно и конкурируют, ревнуют – все, как в реальной жизни.
Они ежедневно обеспечивают порядок в стране и приходят на помощь людям, рискуя собственной жизнью. В каждой серии – истории людей, которые преодолевают не только профессиональные вызовы, но и личные испытания.
Что известно о реальных событиях в сериале?
Сценарий базируется на реальных событиях и создан в сотрудничестве с МВД, ГСЧС и Нацполицией. Это означает, что каждый вызов и каждая секунда напряжения – часть нашей действительности. Создатели проекта привлекли к съемкам настоящую служебную технику, а команду консультировали действующие специалисты из ГСЧС и полиции.
Чтобы максимально приблизиться к реальности, актеры носили настоящую экипировку спасателей и использовали профессиональные инструменты, которыми предварительно научились пользоваться. Большим вызовом сериального производства во время войны оставались и ночные съемочные смены, для которых нужно было получать многочисленные разрешения и учитывать воздушные тревоги, из-за которых съемки неоднократно останавливались.
На экранах – реальный героизм, неожиданная любовь, безумные риски и большая семья "своих", чья работа – спасать нас каждый день.
Интересно также Не только "Кофе с кардамоном": новые украинские сериалы для идеального воскресенья
Кто сыграл в сериале?
Этот сериал точно не стоит пропускать, ведь это еще и встреча с любимыми актерами. Среди артистов ленты:
- Артем Позняк,
- Андрей Исаенко,
- Анастасия Карпенко,
- Екатерина Варченко,
- Юрий Вихованец,
- Руслан Мирошниченко,
- Екатерина Вишневая,
- Екатерина Олос,
- Александр Сугак,
- Игорь Рубашкин,
- Роман Ясиновский,
- Олег Гоцуляк,
- Михаил Озеров и другие.
Всего к съемкам было привлечено более 100 актеров.