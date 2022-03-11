Слышу взрывы и стою в очереди за продуктами, – режиссер из Беларуси снимает фильм о войне

Белорусский кинорежиссер Антон Тележников снимает фильм о войне России против Украины. Он рассказал редакции "Радио Свобода", что, как киевляне, наблюдает за взрывами на правом берегу и стоит в очереди за продуктами.

Режиссер-документалист приехал в Украину через несколько дней после начала войны. В интервью "Радио Свобода" он также рассказал о ситуации в Киеве и о том, как белорусы воюют за Украину с 2014 года.

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Заметим, Антон Тележников снял четыре документальных фильма о белорусах, которые воюют за Украину в составе украинских добровольческих отрядов, в том числе о погибшем в бою на Донбассе Александре Черкашине.

Интервью на "Радио Свобода" опубликовано 2 марта.

В разговоре с белорусской редакцией "Радио Свобода" режиссер рассказал, что россияне обстреливают не только инфраструктуру, связанную либо с обороной, либо с информацией, чтобы повредить коммуникации, но и расстреливают мирных жителей.

Под телебашней погибли обычные прохожие, обгоревшие от бомбы. Стреляют за критическими, по их мнению, целями, важными или символическими для Украины. Но под обстрелы попадают и мирные жители. Россиян это не смущает,

– говорит режиссер.

"Между людьми есть взаимопомощь. Бдительность горожан очень высока. Это я почувствовал на себе. Когда фотографировал на телефон, на меня начали поглядывать прохожие, но успел показать им свое журналистское удостоверение", – дополнил он.

По словам режиссера, было ощущение, что его могут задержать, но неприязни к белорусам в Киеве он не почувствовал.

Белорусы борются за Украину с 2014 года, отдавая жизнь и кровь. Одной из первых жертв на Майдане стал белорус Михаил Жизневский, нам не нужно никому ничего доказывать. Белорусские волонтеры по-прежнему уезжают в Украину. К сожалению, мы не влияем на решения, принимаемые Лукашенко. Он не получил нашего согласия на то, что делал

– поделился кинодеятель.

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Режиссера очень впечатляет, как Украина борется и отражает агрессию. И общество, и армия изменились за восемь лет.

"Многие не собираются уезжать из Киева. Люди уверены в своем государстве, Зеленский имеет мощную поддержку даже среди тех, кто его раньше не поддерживал. Путин не учел фактор украинского народа. Белорусы должны брать пример с украинцев. Нам не должно быть стыдно. Мы поддерживаем Украину, мы боремся за нее. Белорусы защищают Украину с оружием в руках", – подытожил режиссер.

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