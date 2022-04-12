Сериал "И будут люди" об истории украинского народа вышел на Amazon Prime

Украинский исторический сериал "И будут люди" с английскими субтитрами вышел в Великобритании и США. Теперь драму можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Amazon Prime.

Проект, снятый по одноименному роману Анатолия Димарова, набрал в ютубе более 3 миллионов просмотров. После успешного показа в украинском эфире, сериал "И будут люди" решил расширить свою географию до Америки.

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Сериал "И будут люди" вышел на Amazon Prime

Как сообщает FILM.UA Group, права на семейную историческую сагу были проданы в Польше, Эстонии, Хорватии, Сербии, Словении, Черногории, Южной Корее, Северной и Южной Америке и других регионах. Теперь все 12 эпизодов сериала с английскими субтитрами доступны и в онлайн-кинотеатрах Amazon Prime.

Украинский сериал "И будут люди" через призму человеческих судеб показывает бурные этапы 20 века: Первую мировую войну, Украинскую революцию, приход советской власти. Это наша смелая попытка снять свой "Двадцатый век" Бернардо Бертолуччи, своих "Звиных ветром" режиссера Виктора Флеминга,

– отметило FILM.UA Group.

Премьера первых эпизодов в Украине прошла 14 сентября 2020 года на телеканале СТБ. Все 12 серий проекта можно просмотреть бесплатно из любой страны мира на Megogo и на ютуб-канале FILM.UA Group.

"И будут люди" 1 серия: смотрите видео