Через полгода после смерти: полиция начала расследование смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри

Через полгода после смерти актера Мэттью Перри от острого воздействия анестетика кетамина, полиция Лос-Анджелеса и Управление по контролю за наркотиками начали совместное уголовное расследование. Они стремятся выяснить, как звезда сериала "Друзья" получил этот препарат.

Несмотря на то, что Мэттью Перри умер еще 28 октября, правоохранительные органы до сих пор пытаются выяснить, как актер получил настолько высокий уровень кетамина в своем организме. В материале узнаете подробности расследования.

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Расследование смерти Мэттью Перри: подробности

Несмотря на то, что смерть знаменитости в конце концов классифицировали как несчастный случай, полиция прилагает усилия, чтобы установить, как актер получил настолько высокий уровень кетамина в своем организме. Главная задача расследования – определить, кто и при каких обстоятельствах предоставил ему рецептурный препарат.

По словам судебного эксперта, Перри проводил инфузионную терапию кетамином от тревоги и депрессии несколько дней до своей смерти. Последняя известная инъекция была сделана полторы недели назад. Это означает, что кетамин, обнаружен в его организме во время аутопсии, актер получил не во время проведения указанной процедуры.

Что говорит судмедэксперт о смерти Перри

Согласно заключению медицинского эксперта, на момент смерти Перри оставался трезвым в течение 19 месяцев. В его организме не было обнаружено следов наркотиков, а в доме также не было найдено никаких веществ.

По данным медицинского эксперта из Лос-Анджелеса, в желудке Перри обнаружены следы кетамина, который иногда используется для лечения депрессии. Исследование показало, что уровень кетамина в его крови был похож на тот, что используется во время общей анестезии.

Также были обнаружены признаки утопления, ишемической болезни сердца и влияния бупренорфина – препарата, который используется для лечения опиоидной зависимости, о котором Перри открыто рассказывал в интервью и своих мемуарах. Все эти факторы способствовали его смерти.