О чем рассказывается в фильме

Фильм расскажет о вирусной болезни, которой подвержены лишь очень богатые люди. Сначала она поражает миллиардеров, самых влиятельных людей планеты, а затем миллионеров и тех, кто тоже имеет хорошее финансовое положение.

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По сюжету, любые накопления могут повлечь гибель – никто не знает, какой приемлемый уровень бедности гарантирует выживания. В фильме все люди будут в панике, каждый будет пытаться избавиться от любых вложений, чтобы их не поразил вирус.

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Создатели картины постараются показать, насколько далеко может зайти человек, чтобы себя спасти. Режиссер Гальдер Гастелу-Уррутия напишет сценарий в соавторстве с Педро Риверо. Съемки запланированы на осень 2022 года.

Rich Flu – это огромная сага, полная неожиданных сюжетных поворотов, препятствий и сюрпризов. Но прежде всего это сложное и провокационное эмоциональное путешествие в глубины человеческой души,

– сказал режиссер.

Кого сыграет Розамунд Пайк пока не известно, однако, Гальдер Гастелу-Уррутия считает, что лишь "смелая и умная Розамунд Пайк может воплотить в жизнь этот фильм".

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Что известно о Розамунд Пайк

Это известная английская актриса, которая в 2002 году сыграла одну из самых известных своих ролей, став девушкой Джеймса Бонда. В картине "Умри, но не сейчас" она перевоплотилась в Миранду Фрост, английскую шпионку.

Ее фильмография насчитывает более 30 картин, среди которых: "Аферистка", "Земля обетованная", "Гордость и предубеждение", "Радиоактивный", "Агент Джонни Инглиш: Перезапуск" и другие.

В 2021 году Розамунд Пайк сыграла в сериале "Колесо времени", премьера которого состоялась 19 ноября 2021 года. Это новое фэнтези, которое считают второй "Игрой престолов". Сериал сняли по мотивам цикла романов "Колесо времени" Роберта Джордана.

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