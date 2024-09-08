3 лучшие комедии, которые помогут избавиться от осенней хандры

Началась осень, поэтому многих людей накрывает хандра. Кто-то скучает по теплым летним дням и отдыху, к тому же добавляются личные проблемы. Однако поднять настроение точно смогут веселые комедии.

Если чувствуете, что осень влияет на вас негативно, то смотрите фильмы, которые рассмешат до слез. Редакция Кино 24 искренне их рекомендует. Собирайте вместе друзей, чтобы было веселее проводить время!

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"Почему он?" (2016)

В фильме показан период накануне Рождества. Нед Флеминг, Барб и их сын Скотти едут к Стефани – своей старшей дочери. Девушка встречается с парнем и учится в колледже. Молодой человек – миллиардер, который очень любит поговорить. После знакомства с Лердом, родители решают, что он – не пара Стефани.

"Почему он?": смотрите онлайн трейлер фильма

"Здравствуй, папа, Новый год!" (2015)

В фильме рассказывается о Брэде Уитакере, который хочет стать хорошим семьянином. У его жены есть двое детей, у которых начинаются определенные трудности. Сын Дилан говорит, что страдает от буллинга, а дочь Меган заставляет мужчину пойти с ней на школьные танцы. Однако впоследствии возвращается отец детей, который разрушает тихую семейную жизнь.

"Здравствуй, папа, Новый год!": смотрите онлайн трейлер фильма

"Брюс Всемогущий" (2003)

Главный герой фильма – ведущий Брюс Нолан. Он постоянно жалуется на жизнь и не может найти общего языка с людьми. Мужчина хочет вести известное шоу, но его мечта кажется недостижимой. Более того, неожиданно Брюса увольняют с работы. Нолан слишком эмоционально отреагировал на плохие изменения в жизни, поэтому начинает говорить, что Бог несправедлив к нему. Так, последний решает поменяться с мужчиной местами.

"Брюс Всемогущий": смотрите онлайн трейлер фильма

Не дайте плохому настроению испортить уютные осенние дни. Если накрывает хандра, смотрите смешные комедии!