Вы захотите их пересмотреть: самые смешные моменты культовых фильмов с украинской озвучкой

Вообще существует несколько вариантов перевода иностранных фильмов. Дубляж – полное озвучивание кинокартин, когда не слышно оригинальные голоса. Закадровый перевод – на экране слышен одновременно перевод и оригинальный язык. В обоих случаях украинские актеры дубляжа и переводчики справляются со своей задачей на все 100%. Не зря сегодня в тиктоке вирусится немало видео с оригинальными шутками, над которыми постарались украинские создатели, передает 24 Канал.

Можем вспомнить комедийный сериал "Друзья", который до сих пор является одним из самых любимых среди зрителей. На протяжении многих сезонов персонажи понравились не только своими характерами, но и шутками, эмоциональностью и забавными ситуациями.

Или же стоит вспомнить популярную на рождественско-новогодний период серию фильмов "Один дома". Согласитесь, что украинскую озвучку довольно трудно "переплюнуть".

Да и это еще далеко не все перлы нашего дубляжа. К примеру, можно до слез посмеяться над "Пингвинами Мадагаскара", "Ледниковым периодом", "Сезоном охоты" и другими.

Также рекомендуем посмотреть мультфильм "Большое путешествие", где захватывают не только сюжет, но и смешные монологи и диалоги.

А вот яркий пример сравнения украинской и русской озвучки мультика "Тачки". Достаточно послушать один отрывок, чтобы сделать соответствующие выводы, чей перевод на самом деле лучше.

К слову, очень часто в русском переводе есть много неточностей. К примеру, в серии фильмов о "Гарри Поттере", очень много пробелов, которые опускают ключевые моменты и портят не только имена, но и важные названия.

Пожалуй, один из самых смешных переводов можно услышать в фильмах "Стражи галактики". Игра слов и юмор, который обожают украинцы, стал изюминкой киноленты.

Это еще далеко не весь список примеров, который демонстрирует уникальность украинского дубляжа. Но этого достаточно, чтобы уже сделать соответствующие выводы, что раньше именно наше озвучивание было довольно обесцененным, и сегодня все начинает возвращаться на свои места.

