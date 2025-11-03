Ви захочете їх передивитися: найсмішніші моменти культових фільмів з українською озвучкою

Українська озвучка давно довела, що вона одна з найкращих. Вдало підібрані голоси, кумедний переклад, який важко "переплюнути" іншим, а також особливі фрагменти, які потім розлітаються на меми.

Взагалі існує декілька варіантів перекладу іноземних фільмів. Дубляж – повне озвучування кінокартин, коли не чути оригінальні голоси. Закадровий переклад – на екрані чути одночасно переклад та оригінальну мову. В обох випадках українські актори дубляжу та перекладачі справляються зі своїм завданням на всі 100%. Не дарма сьогодні у тіктоці віруситься чимало відео з оригінальними жартами, над якими постарались українські творці, передає 24 Канал.

Цікаво Живе на дві країни: де зараз Міла Сивацька, яка виїхала за кордон під час повномасштабної війни

Можемо пригадати комедійний серіал "Друзі", який до сьогодні є одним із найулюбленіших серед глядачів. Упродовж багатьох сезонів персонажі сподобались не тільки своїми характерами, а й жартами, емоційністю та кумедними ситуаціями.