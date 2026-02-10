Есть несколько вариантов: как смотреть фильмы и сериалы, когда нет света

Российские оккупанты продолжают уничтожать украинскую электроэнергию. Ежедневно нам приходится жить без света, тепла, воды в течение многих часов.

Иногда, чтобы отвлечься от тяжелой реальности, можно посмотреть фильм или сериал, который поможет абстрагироваться от негатива. В материале 24 Канала рассказываем, как можно смотреть ленты без света.

Смотрите также Их должен увидеть каждый: 10 фильмов о войне в Украине, которые стали свидетельством истории

Как смотреть фильмы и сериалы без света?

В последнее время ужасные отключения света просто выбивают из колеи и разрушают все возможные планы. Если вы, например, пригласили друзей на просмотр фильма, а свет выключили – не расстраивайтесь. Не стоит отменять свои планы.

Есть сразу несколько вариантов, как можно смотреть фильмы и сериалы без света. Это поможет немного оторваться от тяжелой реальности и погрузиться в интересную киноисторию до того момента, пока снова не включат свет. Одним из самых надежных вариантов является загрузка любимой ленты заранее, пока есть свет и Wi-Fi, а затем просмотр без доступа к интернету.

Важно делать это на официальных стриминговых платформах, например, Netflix, Megogo, Sweet.tv, Apple TV и других. Рекомендуется выбирать среднее качество видео, ведь это позволяет экономить и память, и заряд батареи.

Можно просматривать фильмы и сериалы, которые есть в свободном доступе на YouTube. Их также можно заранее скачать.

Также хорошим лайфхаком является просмотр любимой ленты со смартфона или планшета, ведь эти устройства потребляют значительно меньше энергии, чем, например, ноутбук.

Какие фильмы и сериалы можно посмотреть без света?

Эти ленты доступны для просмотра на официальных стриминговых платформах, поэтому вы легко сможете посмотреть их, загрузив до своей очереди отключений. Среди таких фильмов и сериалов:

"Бриджертоны"

"Тихая Нава"

"Странные чудеса"

"Как на льду"

"Освободить Берта"

"Город теней"

"Убегай"

"Человек против младенца"

"Дипломатка"

"Пограничники"

"Витя" и другие.

Выбирайте ленту себе по вкусу и не позволяйте никаким обстоятельствам жизни разрушить ваши планы на вечер.