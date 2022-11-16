Как смотреть фильмы и сериалы, когда нет света и интернета: гайд от Netflix

Чтобы не скучать, когда нет света и интернета, вы можете почитать книгу, или посмотреть любимый фильм или сериал. И мы расскажем вам, как это сделать оффлайн.

На Netlix можно скачать фильм или сериал, а когда нет интернета, открыть его на своем девайсе в приложении. Краткое руководство, как это сделать – смотрите ниже.

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Как смотреть фильмы и сериалы Netlix офлайн

Чтобы смотреть сериал или фильм Netflix без подключения к Интернету, необходимо загрузить контент на свой компьютер или телефон. Рекомендуем это сделать, когда все еще есть сеть, чтобы после загрузки, контент можно было бы просматривать где угодно и без подключения к Интернету.

Чтобы загрузить контент с Netflix, вам нужна последняя версия Netflix на одном из следующих устройств:

iPhone, iPad или iPod Touch с iOS от версии 9.0;

смартфоны или планшеты Android с ОС 4.4.2 и более поздней, Amazon Fire от 4.0 версии;

ПК и планшеты Windows 10 и 11;

ПК Chromebook и Chromebox.

Для загрузки фильма или сериала необходимо открыть приложение Netflix. Далее просмотрите, есть ли кнопка "Загрузить" возле контента. В "Меню" можно отфильтровать фильмы или сериалы для загрузки. Не все ленты ведь можно сохранить. Для сериалов кнопка "Скачать" будет доступна после каждого эпизода. Пользователям Android доступна функция "Загрузка сезона".

Если вы аннулируете свою учетную запись, загруженные фильмы и сериалы будут удалены из устройства. Также загруженные фильмы и сериалы спустя некоторое время удаляются автоматически.

Как смотреть Netflix онлайн / Инструкция по инстаграм-страницы Netflix Ukraine

Что выйдет на Netflix с 16 ноября

"Чудо" , 16 ноября. Флоренс Пью в главной роли – это история молодой ирландской девушки, которая ничего не ела с одиннадцатого дня рождения и стала суперзвездой.

, 16 ноября. Флоренс Пью в главной роли – это история молодой ирландской девушки, которая ничего не ела с одиннадцатого дня рождения и стала суперзвездой. "1899" , 1 сезон, 17 ноября. Долгожданный новый сериал от создателей немецкого сериала Dark. Рассказывает о пассажирах на борту корабля иммигрантов, захваченных врасплох.

, 1 сезон, 17 ноября. Долгожданный новый сериал от создателей немецкого сериала Dark. Рассказывает о пассажирах на борту корабля иммигрантов, захваченных врасплох. "Элита" , 6 сезон, 18 ноября. Продолжение испанской молодежной драмы.

, 6 сезон, 18 ноября. Продолжение испанской молодежной драмы. "Маревокрай" , 18 ноября. Джейсон Момоа играет главную роль в этом новом фэнтезийном семейном фильме о молодой девушке, обнаружившей секретную карту в волшебном мире мечтаний.

, 18 ноября. Джейсон Момоа играет главную роль в этом новом фэнтезийном семейном фильме о молодой девушке, обнаружившей секретную карту в волшебном мире мечтаний. "Венздей", 1 сезон, 23 ноября. Новый сериал – приквел "Семейки Адамсов" режиссера и продюсера Тима Бертона.

"Венздей": смотрите трейлер онлайн