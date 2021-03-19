Уже четвертый год подряд lay's не только поддерживает культуру просмотров фильмов, но и повышает уровень осведомленности как о новинках, так и о классике кинематографа.

Фильмы бывают разные, и даже те, что обычно включают как "просто легкое кино на вечер" могут нести в себе что-то важное, заставляют задуматься, помогают проявить искренние эмоции. Одним словом, учат. Именно поэтому киношная активация от Lay'S проходит под лозунгом "Cмотри и учись!" и объединяет ценителей кино в социальных сетях.

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Любой фильм может нравиться или не нравиться, однако каждый способен научить. Серия о легендарном Гарри Поттере – дружбе, верности и настойчивости. Сериал о гениальном Шерлоке Холмсе – критическому мышлению и умению разглядеть правду. Даже легкий "Ешь. Молись. Люби" напоминает, каково это: позволять себе наслаждаться жизнью, ценить ее и обожать. Таких фильмов много и для каждого периода он свой. Но рано или поздно появляется кино (а возможно, несколько), которое переворачивает мировоззрение с ног на голову или наоборот – и после просмотра жизнь не становится такой, как была до этого.

Чтобы узнать о таких фильмах и напомнить о них другим, Lay's привлек к активации известных блогеров, которые не просто рассказывали о любимых фильмах, но и попробовали себя в главных ролях.

Кто присоединился к акции Lay'S "Смотри и учись!"

Блогер Людка Вовк выбрала нашумевшую новинку 2020 года "Ферзевый гамбит" и призналась, что до просмотра думала: шахматы – не ее. Однако после сериала даже попыталась разыграть партию с друзьями.

"Матрица" поразил телеведущую, актрису и блогера Настю Елисееву своей главной мыслью, пронизанной сквозь весь сюжет – преодолевать все препятствия на пути к поставленной цели и не останавливаться "ни перед пулями, ни перед другими топовыми актерами на кастинге". Об этом рассказала Настя Елисеева и решила сняться в продолжении голливудской киноленты в Украине.

К акции присоединился и Виталий Богомолов, который во время просмотра фильма "Чего хотят женщины" (2000) в компании жены и чипсов Lay'S пожелал слышать ее мысли. Чудо произошло, как и открытие после просмотра: главное желание женщин – чувствовать, что рядом с ними есть родной человек. И пусть этот инсайт все и так знают, однако именно фильм с Мэлом Гибсоном напомнил о нем.

Блогер Марьяна Гутак и Кенди Суперстар также приняли участие в начальном флешмобе и поделились фильмом и сериалом, которые сыграли важную роль в их жизни.

Активность быстро распространяется в соцсетях и ежедневно количество пользователей, которые рассказывают о своих любимых фильмах, растет – их уже более 2000. Как и тех, кто в очередной раз убеждается, что самые приятные кинопросмотры – с самыми вкусными кинобоксами от Lay's. Присоединяйся к акции #дивисьтавчись, рассказывай про свои любимые кинохиты и помни: #КіноСмакуєКращеЗLays.