Уже четвертий рік поспіль Lay's не тільки підтримує культуру переглядів фільмів, а й підвищує рівень обізнаності як про новинки, так і про класику кінематографу.

Фільми бувають різні, і навіть ті, що зазвичай вмикають як "просто легке кіно на вечір" можуть нести в собі щось важливе, змушують задуматися, допомагають проявити щирі емоції. Одним словом – вчать. Саме тому кіношна активація від Lay's проходить під гаслом "Дивись та вчись!‎", і обєднує поціновувачів кіно у соціальних мережах.

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Будь-який фільм може подобатися чи не подобатися, однак кожен здатен навчити. Серія про легендарного Гаррі Поттера – дружбі, вірності та наполегливості. Серіал про геніального Шерлока Холмса – критичному мисленню й вмінню розгледіти правду. Навіть легкий "Їж. Молись. Люби" нагадує, як це: дозволяти собі насолоджуватися життям, цінувати його й обожнювати. Таких фільмів багато і для кожного періоду він свій. Але рано чи пізно з'являється кіно (а можливо, декілька), яке перевертає світогляд з ніг на голову чи навпаки – і після перегляду життя не стає таким, як було до нього.

Щоб дізнатися про такі фільми і нагадати про них іншим, Lay's залучив до активації відомих блогерів, які не просто розповідали про улюблені фільми, а й спробували себе у головних ролях.

Хто долучився до акції Lay's "Дивись і вчись!"

Блогерка Людка Вовк обрала гучну новинку 2020 року "Ферзевий гамбіт" і зізналася, що до перегляду вважала: шахи – не її. Однак після серіалу навіть спробувала розіграти партію з друзями.

"Матриця" вразила телеведучу, актрису і блогерку Настю Єлісєєву своєю головною думкою, пронизаною крізь весь сюжет – долати всі перешкоди на шляху до поставленої цілі та не зупинятися "ні перед пулями, ні перед іншими топовими акторами на кастингу". Про це розповіла Настя Єлісєєва і вирішила знятися у продовженні голлівудської кінострічки в Україні.

До акції долучився і Віталій Богомолов, який під час перегляду фільму "Чого хочуть жінки" (2000) в компанії дружини і чипсів Lay’s забажав чути її думки. Диво сталося, як і відкриття після перегляду: головне бажання жінок – відчувати, що поруч з ними є рідна людина. І нехай цей інсайт всі й так знають, однак саме фільм з Мелом Гібсоном нагадав про нього.

Блогерка Мар'яна Гутак і Кенді Суперстар також взяли участь у початковому флешмобі та поділилися фільмом і серіалом, які відіграли важливу роль у їхньому житті.

Активність швидко розповсюджується у соцмережах і щодня кількість користувачів, які розповідають про свої улюблені фільми, зростає – їх вже понад 2000. Як і тих, хто вкотре впевнюється, що найприємніші кіноперегляди – з найсмачнішими кінобоксами від Lay's. Тож приєднуйся до акції #дивисьтавчись, розказуй про свої улюблені кінохіти та пам'ятай: #КіноСмакуєКращеЗLays.