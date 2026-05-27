Украинцы влюбились в новую увлекательную комедию, которая набирает популярность на Netflix
Стриминговая платформа Netflix снова обновила свой список самых популярных фильмов среди украинских киноманов. На этот раз в рейтинг вошли абсолютно разножанровые истории.
Однако возглавила эту подборку новая комедия, под названием "Сначала дамы". В материале 24 Канала расскажем больше о сюжете, актерском составе и других преимуществах фильма.
Смотрите также Как сейчас выглядит дочь Сильвестра Сталлоне: актер показал редкое фото
О чем новая американская комедия "Сначала дамы"?
Сюжет фильма разворачивается вокруг мужчины, который привык к власти, легких романов, денег и доминирования. Однако однажды он оказывается в мире, где главную роль играют женщины.
Там героя ждет совсем другая реальность, полна вызовов, ведь к таким правилам он совершенно не привык.
Более того, в его жизни появляется женщина, которая постоянно подливает масла в огонь и создает для него немало неудобных, но очень комичных ситуаций.
"Сначала дамы": смотрите онлайн трейлер фильма
Интересные подробности о комедии "Сначала дамы"
Премьера сериала состоялась в марте 2026 года, а сегодня эта лента стала одной из самых популярных среди украинских зрителей на Netflix. Она возглавила рейтинг проектов, которые украинцы чаще всего выбирали для просмотра в течение последней недели.
Режиссером фильма стала 56-летняя Теа Шеррок, которая также работала над лентами "До встречи с тобой" и "Злобные маленькие письма".
Главные роли воплотили такие звезды:
- Розамунд Пайк,
- Саша Барон Коэн,
- Чарльз Дэнс,
- Фиона Шоу,
- Эмили Мортимер.
Если вы ищете легкий фильм, который поможет расслабиться посреди наполненной делами недели, то "Сначала дамы" может стать идеальным вариантом для вечернего просмотра.