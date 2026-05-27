Украинцы влюбились в новую увлекательную комедию, которая набирает популярность на Netflix

Стриминговая платформа Netflix снова обновила свой список самых популярных фильмов среди украинских киноманов. На этот раз в рейтинг вошли абсолютно разножанровые истории.

Однако возглавила эту подборку новая комедия, под названием "Сначала дамы". В материале 24 Канала расскажем больше о сюжете, актерском составе и других преимуществах фильма.

О чем новая американская комедия "Сначала дамы"?

Сюжет фильма разворачивается вокруг мужчины, который привык к власти, легких романов, денег и доминирования. Однако однажды он оказывается в мире, где главную роль играют женщины.

Там героя ждет совсем другая реальность, полна вызовов, ведь к таким правилам он совершенно не привык.

Более того, в его жизни появляется женщина, которая постоянно подливает масла в огонь и создает для него немало неудобных, но очень комичных ситуаций.

"Сначала дамы": смотрите онлайн трейлер фильма

Интересные подробности о комедии "Сначала дамы"

Премьера сериала состоялась в марте 2026 года, а сегодня эта лента стала одной из самых популярных среди украинских зрителей на Netflix. Она возглавила рейтинг проектов, которые украинцы чаще всего выбирали для просмотра в течение последней недели.

Режиссером фильма стала 56-летняя Теа Шеррок, которая также работала над лентами "До встречи с тобой" и "Злобные маленькие письма".

Главные роли воплотили такие звезды:

Розамунд Пайк,

Саша Барон Коэн,

Чарльз Дэнс,

Фиона Шоу,

Эмили Мортимер.

Если вы ищете легкий фильм, который поможет расслабиться посреди наполненной делами недели, то "Сначала дамы" может стать идеальным вариантом для вечернего просмотра.