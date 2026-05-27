Кино Что посмотреть на Netflix Українці закохались у нову захопливу комедію, яка набирає популярності на Netflix
27 мая, 14:40
2

Украинцы влюбились в новую увлекательную комедию, которая набирает популярность на Netflix

Ольга Панькив

Стриминговая платформа Netflix снова обновила свой список самых популярных фильмов среди украинских киноманов. На этот раз в рейтинг вошли абсолютно разножанровые истории.

Однако возглавила эту подборку новая комедия, под названием "Сначала дамы". В материале 24 Канала расскажем больше о сюжете, актерском составе и других преимуществах фильма.

Смотрите также Как сейчас выглядит дочь Сильвестра Сталлоне: актер показал редкое фото

О чем новая американская комедия "Сначала дамы"?

Сюжет фильма разворачивается вокруг мужчины, который привык к власти, легких романов, денег и доминирования. Однако однажды он оказывается в мире, где главную роль играют женщины.

Там героя ждет совсем другая реальность, полна вызовов, ведь к таким правилам он совершенно не привык.

Более того, в его жизни появляется женщина, которая постоянно подливает масла в огонь и создает для него немало неудобных, но очень комичных ситуаций.

"Сначала дамы": смотрите онлайн трейлер фильма

Интересные подробности о комедии "Сначала дамы"

Премьера сериала состоялась в марте 2026 года, а сегодня эта лента стала одной из самых популярных среди украинских зрителей на Netflix. Она возглавила рейтинг проектов, которые украинцы чаще всего выбирали для просмотра в течение последней недели.

Режиссером фильма стала 56-летняя Теа Шеррок, которая также работала над лентами "До встречи с тобой" и "Злобные маленькие письма".

Главные роли воплотили такие звезды:

  • Розамунд Пайк,
  • Саша Барон Коэн,
  • Чарльз Дэнс,
  • Фиона Шоу,
  • Эмили Мортимер.

Если вы ищете легкий фильм, который поможет расслабиться посреди наполненной делами недели, то "Сначала дамы" может стать идеальным вариантом для вечернего просмотра.

Связанные темы:

Комедии
Фильмы на вечер
Фильмы
Netflix