Пусть уничтожат все враждебное, – ко Дню Украинской Государственности вышел трейлер "Снайпера Белый Ворон"

"Снайпер. Белый Ворон" рассказывает историю о пацифисте Николае, который с началом войны на Донбассе в 2014 году, несмотря на собственные принципы и предубеждения, учится снайпингу и идет защищать свою землю от россиян. Об этом 24 канала рассказали в пресс-службе фильма.

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Дебютный полный метр от режиссера Марьяна Бушана "Снайпер. Белый Ворон" – один из немногих украинских фильмов, рассказывающий о начале войны на Донбассе в 2014 году. История Николая Вороненко, ставшего снайпером с позывным "Вороном", основана на реальной истории экопоселенца из Горловки.

В трейлере авторы показали беззаботную жизнь экопоселенца, разрушенную русскими, когда ворвались на наши земли.

Я хочу выгнать эту сволочь из своей земли,

– говорит герой в картине.

"Снайпер. Белый Ворон": смотрите трейлер

Съемки картины

Продюсер ленты Артем Денисов подчеркнул, что они с командой завершили съемку ленты в 2021 году. "Мы подумать не могли, что кадры, снятые зимой, окажутся несколько пророческими – что 24 февраля 2022 года изменит жизнь каждого украинца, разделив на "до" и "после", – вспомнил он.

Уверен, что выход фильма, посвященный Дню Независимости, — это правильный шаг, ведь сейчас на кону наша Независимость и Свобода. Верим, что наше кино в очередной раз напомнит, что война постучала в мирные украинские дома еще 8 лет назад и все это время украинские воины мужественно защищают нашу землю — так же, как и наш "Снайпер",

– поделился Артем.

Дата премьеры

Соавтором сценария выступил Марьян Бушан, прошедший теоретический курс по снайпингу для погружения в тему, а скрипт-доктором стала гуру мирового сценарного искусства Линда Сегер, в наработке которой более 2000 сценарных консультаций и являющаяся автором ряда бестселлеров по сценарному искусству.

С 24 августа и украинские зрители смогут увидеть на экране историю об украинском снайпере. Ранее фильм выходил в ограниченном прокате в странах Балтии – Латвия, Литва, Эстония – и в США.

Отзывы на фильм от Los Angeles Times и New York Times

Признанные международные издания одобрительно отозвались о фильме, в частности:

Los Angeles Times отмечает актуальность и значимость фильма. "Как и многие другие фильмы об одиноких стрелках, "Снайпер. "Белый ворон" построен на напряженном противостоянии, которое для нашего героя является лишь незначительной частью восстановления справедливости. Настолько мирное начало истории и ее развитие, сосредоточенное на преданности мести – это трудно постичь контраст. В конце концов, как и империалистическую войну".

New York Times отметили мастерство режиссера в сочетании жанров. "Бушан использует разные стили, проявляя неожиданную склонность к динамическому действию, несмотря на более сдержанные первые полчаса фильма. Он порадует каждого, кто ищет насыщенный военный экшн, однако режиссер не дает стрельбе начаться, пока каждый не поймет, что лежит на весах".