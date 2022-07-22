История Николая Вороненко основана на реальных событиях. Это путь трансформации пацифиста в настоящего снайпера с позывным Вороном, который вступает в ожесточенную борьбу за свободу и справедливость, несмотря на собственные принципы и предубеждения. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

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"Снайпер. Белый Ворон" покажут в кино ко Дню Независимости Украины

История снайпера с позывным Вороном — рефлексия на ход российско-украинской войны 2014 года, охватившая Луганщину и Донетчину, а в 2022 году растеклась кровавой раной по всей территории Независимой Украины.

Съемки проходили в 2020 году. Творческая команда заручилась поддержкой Национальной Гвардии Украины, которая всесторонне способствовала фильмированию: предоставляла разрешения на проведение съемок в специально отведенных локациях и технику, привлекала личный состав для создания реалистических кадров. Кроме того, съемки сопровождались военным консультантом – инструктором по снайпингу.

За полгода до начала съемок исполнитель главной роли, актер Павел Алдошин, проходил специальную военную подготовку, а сейчас приобретенные навыки помогают ему защищать Родину в рядах ВСУ.

Мы первыми в Украине решились восстановить национальный прокат и убеждены, что "Снайпер. Белый Ворон" выходит как никогда ко времени. Больно смотреть, что в эту минуту происходит в Донецкой области, на Луганщине, Харьковщине, Херсонщине, вблизи Николаева, Днепра, Запорожья, что украинские города страдают от российских ракет. Но мы должны бороться, каждый на своем фронте,

– заявила руководительница направления кинотеатральной дистрибуции FILM.UA Group Надежда Коротушка.

"Украинская киноиндустрия не должна останавливаться и уступать мейджорам, ведь за 8 лет борьбы за Независимость мы добились молниеносных успехов, и сейчас выходим к украинскому зрителю со сверхважной историей в очень важный для каждого украинца день", – дополнила она.

24 августа – символическая дата для каждого украинца

Выход кинокартины решили посвятить Дню Независимости, ведь все мы сейчас боремся за свою Независимость и Независимость будущих поколений украинцев.

"С 2014 года я был в поисках военной истории о добровольце, который стал на защиту Украины в борьбе с российскими захватчиками. С годами война на Донбассе превратилась в снайперскую — ведь именно снайперы наносили наибольшие потери с обеих сторон, и тем самым меняли ход битвы. Я начал исследовать снайпинг и искать правдивые истории о наших бойцах и в конце концов наткнулся на историю Николая Воронина — эко-поселенца из Горловки, который в Донецкой области стал снайпером», – поделился соавтор сценария и режиссер-постановщик Марьян Бушан.

Он дополнил, что предложил Николаю снять фильм, основанный на его истории: "Мы много раз виделись, он читал сценарий, добавлял комментарии, и впоследствии я решил отказаться от фильма-биографии и сделать жанровое кино". Так, по словам режиссера, в сценарии постепенно появлялись события, которых не было в реальности, но могло бы существовать в реалиях войны на Донбассе. "Так и началась работа над новой историей, новым этапом написания жанрового сценария", – рассказал он.

Как отметила пресс-служба фильма, "Снайпер. Белый Ворон" через призму истории снайпера с позывным Ворон – это история о военном украинском безвремени, о роли украинских снайперов в российско-украинской войне 2014 – 2022 годов и ответ на вопрос "за что мы боремся" и "почему должны победить".

В ролях: Павел Алдошин, Марина Кошкина, Андрей Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Роман Ясиновский, Олег Шульга.

Фильм выйдет в кино с 24 августа 2022 года!

"Снайпер. Белый ворон" 2022: смотрите тизер