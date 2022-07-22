Режиссерское кресло занял Кристоф Барратье – французский музыкант и кинорежиссер, чей дебютный фильм "Хористы" получил две номинации на Оскар и до сих пор является примером одного из успешных и высоко оцененных дебютов во французском кино. Также за плечами Барратье две номинации на премию BAFTA, три – на Сезар, одна – на Гоя.
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"Лети со мной": о чем рассказывает фильм
По сюжету молодой мажор, по имени Томас проводит ночи в клубах, а дни – в постели. Его отец, устав от проделок парня, заставляет сына заботиться об одном из своих пациентов, 12-летнем Маркусе. Когда судьба столкнет их, жизнь обоих изменится навсегда.
Премьера фильма в Украине – 28 июля 2022 года.
"Лети со мной" 2022: смотрите трейлер
Актерский состав
Главную роль в ленте играет Виктор Бельмондо – внук знаменитого Жана-Поля Бельмондо, звезды фильмов французской "новой волны", ушедшего из жизни в 2021 году. Для продолжателя актерской династии это первая главная роль в карьере.
Виктор Бельмондо / Фото Артхаус Трафик
Также в картине играет обладатель двух премий "Сезар" Жерар Ланвен ("Любимый сын", "На чужой вкус").
Жерар Ланвен / Фото Артхаус Трафик
Жан-Поль Бельмондо: что известно
Фигура Жана-Поля Бельмондо очень ценна для кино Франции, ведь за свою жизнь актер исполнил не один десяток ролей и внес большой вклад в развитие кинематографа этой страны. Звезда Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября 2021 года в возрасте 88 лет.
Фильмография знаменитого актера
Лучшими ролями Жан-Поля Бельмондо считаются персонажи из фильмов "новой волны" французского кинематографа. Актер был звездой лент культовых французских режиссеров: Жан-Люка Годара ("Женщина есть женщина"), Луи Маля ("Вор"), Франсуа Трюффо ("Сирена из "Миссисипи"), Клода Шаброля ("Доктор Пополь"), Алена Рене ("Ставиский").
Выдающаяся деятельность Жан-Поля Бельмондо в кинематографе
- Являлся одним из наиболее коммерчески успешных актеров Франции до 1986 года;
- Имел кинокомпанию Cerito (в честь девичьей фамилии бабушки актера);
- Дважды номинировался на премию BAFTA, в 1989 году получил престижную премию Сезар за роль в ленте Любимец судьбы;
- В 2011 году на Каннском кинофестивале был удостоен Почетной Золотой пальмовой ветви за вклад в развитие мирового кинематографа;
- Также в 2016 году получил почетную премию "Золотой лев".