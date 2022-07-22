Режисерське крісло посів Крістоф Барратьє – французький музикант і кінорежисер, чий дебютний фільм "Хористи" отримав дві номінації на Оскар і досі є прикладом одного з успішних та високо оцінених дебютів у французькому кіно. Також за плечима Барратьє дві номінації на премію BAFTA, три — на "Сезар", одна — на "Ґойя".

Читайте також "Найгірша людина у світі" – один із найкращих фільмів у році, – Денис Іванов

"Лети зі мною": про що розповідає фільм

За сюжетом молодий мажор, на ім'я Томас проводить ночі в клубах, а дні — в ліжку. Його батько, втомившись від витівок хлопця, примушує сина піклуватися про одного зі своїх пацієнтів, 12-річного Маркуса. Коли доля зіштовхне їх, життя обох зміняться назавжди.

Прем’єра фільму в Україні – 28 липня 2022 року.

"Лети зі мною" 2022: дивіться трейлер

Акторський склад

Головну роль у стрічці виконує Віктор Бельмондо – онук знаменитого Жана-Поля Бельмондо, зірки фільмів французької "нової хвилі", який пішов із життя у 2021 році. Для продовжувача акторської династії це перша головна роль у кар’єрі.



Віктор Бельмондо / Фото Артхаус Трафік

Також у картині грає володар двох премій "Сезар" Жерар Ланвен ("Улюблений син", "На чужий смак").



Жерар Ланвен / Фото Артхаус Трафік

Жан-Поль Бельмондо: що відомо

Постать Жана-Поля Бельмондо є дуже цінною для кіно Франції, адже за своє життя актор виконав не один десяток ролей й зробив великий внесок у розвиток кінематографа цієї країни. Зірка Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня 2021 року у віці 88 років.

Фільмографія знаменитого актора

Найкращими ролями Жан-Поля Бельмондо вважаються персонажі з фільмів "нової хвилі" французького кінематографа. Актор був зіркою стрічок культових французьких режисерів: Жан-Люка Годара ("Жінка є жінка"), Луї Маля ("Злодій"), Франсуа Трюффо ("Сирена з "Міссісіпі"), Клода Шаброля ("Доктор Пополь"), Алена Рене ("Стависький").

Визначна діяльність Жан-Поля Бельмондо у кінематографі