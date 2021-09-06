Найкращими ролями Жан-Поля Бельмондо вважаються персонажі з фільмів "нової хвилі" французького кінематографа. Актор був зіркою стрічок культових французьких режисерів: Жан-Люка Годара ("Жінка є жінка"), Луї Маля ("Злодій"), Франсуа Трюффо ("Сирена з "Міссісіпі"), Клода Шаброля ("Доктор Пополь"), Алена Рене ("Стависький").

До теми Помер відомий французький актор Жан-Поль Бельмондо

Найвідоміші ролі Жан-Поля Бельмондо

1. На останньому подиху

Рік: 1960

Оригінальна назва: À bout de souffle

Дебютний повнометражний фільм французького режисера Жан-Люка Годара, яка належить до кіно "французької нової хвилі". Жан-Поль Бельмондо виконав роль Мішеля Пуакара — молодого злочинця, який викрадає у Марселі автомобіль та втікає на ньому у Париж. Попри всі переслідування Мішель добирається до подружки Патриції, яка вирішує сховати його. Чим ближче до них поліція — тим більше стає хоробрим Мішель, тим більше зростає напруга між закоханими. 26-річному акторові роль безтурботного злочинця принесла всесвітню популярність.

"На останньому подиху" 1960: дивіться трейлер фільму

2. Професіонал

Рік: 1981

Оригінальна назва: Le Professionnel

Бойовик-драма режисера Жоржа Лотнера розповідає історію про секретного агента Жосслена Бомона (Жан-Поль Бельмондо), який отримує завдання від уряду та вимушений здійснити вбивства президента Н'Джала. Але нестійка політична ситуація різко змінюється, агента кидають в руки ворогів, де на нього чекають жахливі тортури у в'язниці. Агент влаштовує втечу, щоб помститись тим, хто зрадив совісті так вчинив з ним. Він повідомляє, що має намір здійснити своє секретне завдання, незважаючи ні на що.

"Професіонал" 1981: дивіться трейлер фільму

3. Одинак

Рік: 1987

Оригінальна назва: Le Solitaire

Сюжет картини розповідає нам про віддану дружбу комісарів поліції. Два друга-колеги, Симон та Стан (Жан-Поль Бельмондо), от-от підуть у відставку і вирішують відсвяткувати це походом до нічного клубу. Там на них чекає небезпечний злочинець, з якими у них давні рахунки. Після спроби затримати його, Симон гине. А Стан не тільки бере на себе опіку його 10-річного сина, але й планує завершити почате затримання у пам'ять смерті свого друга. Але тепер від мусить все робити самотужки, одинаком.

"Одинак" 1987: дивіться трейлер фільму

Визначна діяльність Жан-Поля Бельмондо у кінематографі: