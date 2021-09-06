Лучшими ролями Жан-Поля Бельмондо считаются персонажи из фильмов "новой волны" французского кинематографа. Актер был звездой фильмов культовых французских режиссеров: Жан-Люка Годара ("Женщина есть женщина"), Луи Маля ("Вор"), Франсуа Трюффо ("Сирена с "Миссисипи"), Клода Шаброля ("Доктор Пополь"), Алена Рене ("Ставиский").

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Самые известные роли Жан-Поля Бельмондо

1.На последнем дыхании

Год: 1960

Оригинальное название: À bout de souffle

Дебютный полнометражный фильм французского режиссера Жан-Люка Годара, который принадлежит "французской новой волне". Жан-Поль Бельмондо исполнил роль Мишеля Пуакара – молодого преступника, который похищает в Марселе автомобиль и уезжает на нем в Париж. Несмотря на все преследования Мишель добирается к подружке Патриции, которая решает спрятать его. Чем ближе к ним полиция – тем более храбрым становится Мишель, тем больше растет напряжение между влюбленными. 26-летнему актеру роль беспечного преступника принесла всемирную известность.

"На последнем дыхании" 1960: смотрите трейлер фильма

2. Профессионал

Год: 1981

Оригинальное название: Le Professionnel

Боевик-драма режиссера Жоржа Лотнера рассказывает историю о секретном агенте Жосслене Бомоне (Жан-Поль Бельмондо), который получает задание от правительства и вынужден совершить убийства президента Н'Джала. Но неустойчивая политическая ситуация резко меняется, агента бросают в руки врагов, где его ждут ужасные пытки в тюрьме. Агент устраивает побег, чтобы отомстить тем, кто предал совесть и так поступил с ним. Он сообщает, что намерен осуществить свое секретное задание несмотря ни на что.

"Профессионал" 1981: смотрите трейлер фильма

3. Одиночка

Год: 1987

Оригинальное название: Le Solitaire

Сюжет картины рассказывает нам о преданной дружбе комиссаров полиции. Два друга-коллеги, Симон и Стан (Жан-Поль Бельмондо), вот-вот уйдут в отставку и решают отпраздновать это походом в ночной клуб. Там их ждет опасный преступник, с которым у них давние счеты. После попытки задержать его Симон погибает. А Стан не только берет на себя опеку его 10-летнего сына, но и планирует завершить начатое задержание в память о смерти своего друга. Но теперь он должен все делать самостоятельно, одиночкой.

"Одиночка" 1987: смотрите трейлер фильма

Выдающаяся деятельность Жан-Поля Бельмондо в кинематографе: